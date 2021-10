Evansu reli po Finski, Ogier ostaja v vodstvu SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji reli po Finski v okolici Jyväskyläja je bil izjemoma na sporedu v jesenskem terminu, saj so ga prireditelji prestavili za nekaj mesecev v upanju na izboljšanje koronskih razmer.

Evans je do vodstva na reliju prišel v sobotnem delu, ko je odlično odpeljal dopoldanski del in si privozil približno 15 sekund naskoka, kar je potem znal obdržati tako v soboto popoldne kot na današnjih štirih hitrostnih preizkušnjah. Dobil je tudi zadnjo, "power stage", ki prinaša dodatne točke, ter tako še za nekaj točk zmanjšal zaostanek v seštevku sezone.

Britanec zadovoljen s svojim dirkanjem

"Zadovoljen sem, predvsem zaradi načina, kako mi je uspelo priti do zmage. V Estoniji smo imeli veliko težav, spremenili smo nastavitve avtomobila. V petek in soboto sem postavil dobre temelje in vesel sem, da sem lahko razveselil svojo ekipo na njenem domačem reliju," je dejal zmagovalec, ki je postal šele drugi dirkač iz Velike Britanije z zmago na tem prestižnem reliju.

Vodilni v SP Sebastien Ogier (Toyota) bi teoretično lahko že ta konec tedna pospravil osmi naslov prvaka, a bi moral za ta dosežek zmagati, Evans pa močno zaostati. Francoz pa je le s petim mestom in brez osvojene točke v "power stageu" nato sam spet odprl vrata tekmecu, saj ju zdaj loči le še 24 točk, do konca sezone pa jih je na voljo še največ 60.

Danes presenetil domačin

Danes je na presenetljivo visokem četrtem mestu končal domačin Esapekka Lappi (Toyota), ki se je tokrat izjemoma vrnil za volan dirkalnika v najmočnejšem razredu, potem ko je zadnjič v tej konkurenci vozil v lanski sezoni. Brez točk pa sta po odstopih ostala tretji v SP Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) ter mladi up finskega relija Kalle Rovanperä (Toyota), ki je v soboto zletel s ceste in se zaletel v kup peska ter razbil svoj dirkalnik.

V seštevku SP ima voznik Toyote 190 točk, Evans, ki si je danes privozil peto zmago v karieri, je zmanjšal zaostanek in je pri 166, tretji je Neuville s 130. Slednji je tako že izpadel iz boja za lovoriko, saj bi lahko v najboljšem primeru le še ujel Francoza, če ta ne bi osvojil niti točke, a ima Ogier v sezoni več zmag.

Do konca sezone sta še dva relija, v Kataloniji čez dva tedna ter v Monzi konec novembra.