Svetovni prvak po nesreči skozi cilj po treh kolesih #video

Po četrtkovih treh hitrostnih preizkušnjah uvodnega relija svetovnega prvenstva 2025 je vodil branilec lovorike Thierry Neuville (Hyundai), nakar je Belgijec naredil napako v petek dopoldne. Široko ga je zaneslo v enem od zavojem, ob trku pa je poškodoval zadnje levo vzmetenje. Tako je izgubil skoraj dve minuti (v cilj je pripeljal z na pol odpadlim kolesom). Na četrti hitrostni preizkušnji sta svoj dirkalni avtomobil lovila tudi Sebastien Ogier (Toyota) in Ott Tänak (Hyundai). Osemkratni svetovni prvak je bil blizu temu, da obtiči v jarku ob cesti tudi na šestem brzincu, napako pa je naredil tudi Estonec in izgubil vsaj 15 sekund. Po polovici petkovega dirkanja je vodil Elfyn Evans (Toyota), a le 1,5 sekunde pred Ogierjem in 6,2 pred Adrienom Fourmaxjem (Hyundai). Razlike so bile res majhne, saj so manj kot pol minute zaostajali še Gregoire Munster (M-Sport Ford), Tänak in Kalle Rovanperä (Toyota).

Poglejte, kaj se je zgodilo prvaku Neuvillu:

This is how Friday unravelled for our defending champions… 🤯#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/xJTQ5ju85l — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 24, 2025

Reli Monte Carlo, po šesti od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +1,5

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +6,2

4. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +22,5

5. Ott Tänak (Hyundai) +23,0

6. Kalle Rovanperä (Toyota) +23,1

...

9. Thierry Neuville (Hyundai) +1:48,6