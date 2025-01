Zadnja hitrostna preizkušnja relija Monte Carlo (t.i. "power stage") v dolžini 18 kilometrov je na sporedu v nedeljo opoldne. Manj kot minuto za vodilnim Sebastienom Ogierjem (Toyota) po 17 od 18 hitrostnih preizkušenj zaostajajo štirje vozniki: drugi Elfyn Evans (Toyota), tretji Adrien Fourmaux (Hyundai), Ott Tänak (Huyndai) in Kalle Rovanperä (Toyota). Zmagovalec dirke prejme 25 točk, se pa dodatne točke delijo še za prvih pet na zadnjem brzincu in po novim pravilih še za najboljše na nedeljskih treh hitrostnih preizkušnjah. Začetek nedeljskega dirkanja na Monteju je bil sicer zelo dramatičen, saj sta po trčenjih odstopila Gregoire Munster (M-Sport Ford) in Takamoto Katsuta (Toyota). Tako se je aktualni svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai), ki je po dveh večjih težavah že v petek izgubil vse možnosti za zmago, prebil na šesto mesto.

Disaster for Katsuta on the opening stage of Sunday 😔#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Y3lMXfUpNo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2025

Reli Monte Carlo, po 17 od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +18,2

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +22,2

4. Ott Tänak (Hyundai) +45,5

5. Kalle Rovanperä (Toyota) +48,6

6. Thierry Neuville (Hyundai) +5:28,4