Prvi primer koronavirusa v formuli ena?

Tridesetletni dirkač moštva Racing Point mora počakati izvide drugega testa, preden bo smel na dirkališče v Veliki Britaniji. Dirkač je zaradi nejasnega testa odpovedal tudi udeležbo na novinarski konferenci, obenem pa se je zadrževal daleč od proge.

Perez zdaj čaka izvid, preden se bo v petek morda pridružil tekmecem na prostih treningih pred četrto dirko sezone. V primeru pozitivnega testa pa bo seveda še vedno manjkal, v ekipi pa ga bo zamenjal nekdo od rezervnih dirkačev. Za mesto kandidirata Belgijec Stoffel Vandoorne in Mehičan Esteban Gutierrez, ki že imata izkušnje iz kraljevskega avtomobilističnega razreda.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.



He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP