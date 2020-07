Čudno pravilo, ki ga najbrž sploh ne bo možno upoštevati

Vodstvo formule 1 je zaradi epidemije novega koronavirusa priredilo svoja pravila. Doslej je veljalo, da morajo tekmovalci v boju za naslov prvaka nastopiti vsaj na treh kontinentih, časnik Auto, Motor und Sport pa poroča, da so se na Mednarodni avtomobilistični zvezi odločili za spremembo, če bo zaradi bolezni prišlo do višje sile.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, pravilnik jasno določa, da morajo biti dirke za SP vsaj na treh kontinentih, a vse kaže, da letos to ne bo moč izvesti. Rezervni načrt zaradi koronakrize zaenkrat predvideva 13 dirk, ki pa so vse v Evropi.

Dvema dirkama v Avstriji in eni na Madžarskem bodo sledili dva nastopa v Veliki Britaniji, trije v Italiji ter po eden v Španiji, Belgiji, Rusiji, Nemčiji in na Portugalskem.

Tik pred začetkom sezone je Fia odpovedala uvod v sezono v Melbournu, odpovedane pa so tudi dirke v ZDA, Kanadi, Mehiki in Braziliji. Zaenkrat ostaja v koledarju decembrski Bahrajn in Abu DAbi, Fia pa si želi novembra tudi nastope v Vietnamu in Maleziji.

