Še ena suverena zmaga Hamiltona, za njim pa veliko bolj pestro

Branilec naslova svetovnega prvaka Lewis Hamilton (Mercedes) je zanesljivi zmagovalec dirke formule ena za VN Madžarske v Budumpešti. Vodil je od štatrta do cilja. Stopničke sta si na tretji dirki sezone priborila še Max Verstappen (Red Bull) in Valtteri Bottas (Mercedes).

Dirka se je začela po nevihti, deževalo sicer ni več, a je bila steza Hungaroringa mokra in spolzka, na štartu pa je zaspal Valtteri Bottas, ki se je pognal z drugega štartnega mesta, a tako slabo, da je pred sebe spustil tako Lanca Strolla (Racing Point), Maxa Verstappna (Red Bull) kot tudi oba Ferrarija, Sebastiana Vettla in Charlesa Leclerca. Ta sta imela v nadaljevanju, ko se je steza sušila, vse več težav, tudi Stroll je drsel po razpredelnici, medtem ko je Bottas izkoriščal premoč mercedesa in se do konca prebil na stopničke.

W I N N E R !@LewisHamilton makes it back-to-back wins 🏆🏆



Max Verstappen comes home in second with Valtteri Bottas taking the final podium spot 👏



#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/KzKkX1zxnn — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Stroll je moral na koncu biti zadovoljen s četrtim mesto, na petem je končal Tajec Alexander Albon (Red Bull), na šestem pa Sebastian Vettel, ki je osvojil edine točke za Ferrari, saj je bil Leclerc šele enajsti. Točke so osvojili še Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) in Carlos Sainz (McLaren).

Rekordi, rekordi, rekordi

Šestkratni svetovni prvak Hamilton je prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva dirkačev in se za korak približal svojemu sedmemu naslovu, s katerim bi na večni lestvici ujel legendarnega Nemca Michaela Schumacherja. Hamilton ogroža še en Schumijev rekord, z 86 zmagami mu jih le še pet manjka do izenačitve njegovega rekorda. Enega pa je danes izenačil in sicer tistega po številu zmag na enem prizorišču. Na vrhu te razpredelnice sta zdaj Hamilton in Schumacher skupaj, Anglež je osemkrat zmagal na Madžarskem, Nemec pa v Franciji v Magny Coursu.

Naslednja dirka zaradi pandemije koronaviruisa okrnjene sezone bo čez dva tedna v Veliki Britaniji, tudi legendarno dirkališče Silverstone pa bo tako kot Spielberg v Avstriji v začetku sezone gostil dve dirki. V nedeljo, 2. avgusta preizkušnjo za VN Velike Britanije, teden dni kasneje, 9,. avgusta pa še veliko nagrado ob 70-letnici svetovnega prvenstva formule ena.

