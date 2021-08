Pol Espargaro zmagovalec kvalifikacij v Silverstonu

Quartararo ima po 11 dirkah SP 181 točk, drugi je Bagnaia s 134 točkami, kolikor jih ima na tretjem mestu tudi Španec Joan Mir (Suzuki). Slednji je bil v kvalifikacijah 11.

Can you believe it?! 🤯



POLE POSITION FOR @polespargaro! 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/qr8oQUKabK