Rossi bo prvič očka

Doktor, kot je vzdevek italijanskega dirkaškega superzvezdnika, je na družabnih omrežjih objavil fotografijo, na kateri je oblečen v belo zdravniško haljo, ob tem pa ima prislonjen stetoskop na trebuh noseče partnerke Francesce Novelle. Veselo novico je potrdila tudi 27-letnica sama in dodala, da pričakujeta deklico.

"Po natančnem pregledu vam lahko poveva, da je Franci noseča! Pričakujeva punčko," je fotografijo opisal legendarni Italijan.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX