STA

Sobota,
29. 11. 2025,
20.31

51 minut

Sobota, 29. 11. 2025, 20.31

Formula 1, VN Katarja, sprint in kvalifikacije

Piastriju tako sprint kot kvalifikacije

STA

Oscar Piastri | Oscar Piastri je dobil sprint in kvalifikacije v Katarju. | Foto Reuters

Oscar Piastri je dobil sprint in kvalifikacije v Katarju.

Foto: Reuters

Avstralec Oscar Piastri (McLaren), ki je danes že zmagal na sprinterski dirki, bo nedeljsko predzadnjo preizkušnjo sezone svetovnega prvenstva formule 1 začel s prvega startnega mesta. Ob njem bo po današnjih kvalifikacijah v prvi startni vrsti še vodilni v SP, njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris.

Po sprintu, v katerem je bil Norris tretji, zadnji kandidat za naslov prvaka, branilec lanske lovorike Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pa četrti, se je malenkost zmanjšal naskok Norrisa v SP.

Zdaj ima v seštevku 396 točk, 22 več od Piastrija, tretji je Verstappen, ki zaostaja 25 točk. Če bo Norris dobil nedeljsko dirko, bo že prvak ne glede na uvrstitve obeh tekmecev, saj bo imel pred zadnjim dejanjem sezone dovolj naskoka. Če pa ne bo zmagal, bo moral imeti po dirki vsaj 26 točk prednosti.

Piastri je dobro nastopil tudi v večernih kvalifikacijah za nedeljsko dirko; dobil jih je pred Norrisom, tretji je bil Verstappen.

"Dal bom vse od sebe, tako kot na sprintu. Začel bom s prvega mesta, pričakujem pa težko dirko," je za prireditelje dejal Piastri.

V Katarju in na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju je na voljo še največ 50 točk. Če bo imel Norris v nedeljo le 25 točk naskoka, pa SP še ne bo odločeno, saj bi takšen razplet nato na zadnji dirki sezone teoretično še lahko pomenil, da ga eden od tekmecev ujame po številu točk, v tem primeru bi odločalo število zmag in drugih mest v sezoni.

Na preračunavanja v tem primeru bo treba počakati do nedelje in na uvrstitve vseh treh dirkačev. Pred Katarjem imata tako Norris kot Piastri na klasičnih dirkah po sedem zmag, Verstappen pa šest.

Dirka se bo v nedeljo začela ob 17. uri.

