Ta konec tedna bo znova vladala Perezmania, Verstappen ljubezni ne bo deležen. Foto: Guliverimage Ni skrivnost, kdo je na dirkališču bratov Rodriguez v središču pozornosti. Edini Mehičan v formuli 1, Sergio Perez. Številka 2 v Red Bullu je letos sicer dobil dve dirki, a povsem na začetku sezone (nazadnje aprila na VN Azerbajdžana). To bo njegova osma VN Mehike, na zadnjih dveh je bil tretji. "To bi bilo noro," odgovarja na vprašanje, kako bi bilo, če bi zmagal na domači veliki nagradi. "To so, jasno, moje največje sanje. Da bi to dosegel ta konec tedna. Najprej sem osredotočen na treninge, da bi odpeljal popoln dirkaški vikend." Triintridesetletnik je daleč od dosežkov ekipnega kolega in svetovnega prvaka Maxa Verstappna. Številni pišejo, da utegne izgubiti sedež, čeprav ima še pogodbo za prihodnje leto (če ne bo zadržal drugega mesta v skupnem seštevku). Šef ekipe Christian Horner to zavrača.

Verstappen: To rivalstvo je povsem izmišljeno

Max Verstappen Foto: Reuters Povsem jasno pa je, da mu Verstappen zmage ne bo prepustil oziroma mu do zmage ne bo pomagal. Pa čeprav je naslov prvaka že njegov. A Nizozemec zavrača mnenja, da je med njima napeto rivalstvo. "To je povsem izmišljeno. S Checom se dobro razumeva. Seveda si na stezi vedno želiš biti prvi, hitrejši, a sicer se zelo spoštujeva." Mehiški ljubitelji formule 1 pa niso niti malo naklonjeni Verstappnu. Že v Austinu preteklo nedeljo so mu glasno žvižgali, v mehiški prestolnici bo samo še huje. V Mehiki so letos tudi nekoliko omejili dostop v "paddock", potem ko je lani vladal pravi kaos, saj so podelili preveč dovolilnic (seveda Perezovim navijačem). "V Austinu so bili res malo proti meni. Prav je, da podpiraš svojega voznika, a moraš tudi spoštovati nasprotnika," je potožil novi stari svetovni prvak, ki žvižge posluša tudi na dirkališču v Silverstonu. Verstappen ima ta konec tedna ob sebi celo osebnega stražarja.

Daniel Ricciardo vozi na drugi dirki po poškodbi in pravi, da je zdaj z dlanjo vse v redu. Foto: Reuters Da ne bo nobenega popuščanja, je Verstappen pokazal že na prvem treningu, ko je bil najhitrejši (1:19,718). Perez je odpeljal tretji najhitrejši krog (+0,297). Mednju se je uvrstil Alex Albon (Williams). Med sedmimi so bili še dirkači McLarna in Ferrarija. Seveda pa prvi trening ni povsem reprezentativen, kar kaže že zgolj 11. mesto in sekunda zaostanka Lewisa Hamiltona (Mercedes).

Prvo uro treninga je v Ciudadu de Mexicu priložnost dobilo pet mladih voznikov: v Haasu 18-letni Oliver Bearman (prvo sezono dirka v formuli 2), 20-letni Jack Doohan v Alpinu (sin nekdanjega motociklističnega šampiona Micka Doohana), 21-letni Frederik Vesti v Mercedesu (drugi v prvenstvu formule 2), 20-letni Theo Pourchaire v Alfi Romeo (vodilni v formuli 2) in 19-letni Isack Hadjar v Alphi Tauriju. Medtem bo ta konec tedna svojo 200. veliko nagrado odpeljal Nico Hülkenberg (Haas). Na prvem treningu je bil 12. Zmage v formuli 1 nima.

VN Mehike, trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:19,718

2. Alex Albon (Williams) +0,095

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,297

4. Lando Norris (McLaren) +0,519

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,579

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,745

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,761

8. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) +0,850

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,959

10. Lance Stroll (Aston Martin) +0,969

11. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,006

12. Nico Hülkenberg (Haas) +1,250

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,411

14. Logan Sargeant (Williams) +1,439

15. Oliver Bearman (Haas) +1,595

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,629

17. Isack Hadjar (Alpha Tauri) +2,223

18. Jack Doohan (Alpine) +2,391

19. Frederik Vesti (Mercedes) +3,219

20. Theo Pouerchaire (Alfa Romeo) brez časa

Kvalifikacije za 19. VN letošnjega prvenstva bodo v soboto ob 23.00 po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo ob 21. uri.