Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lewis Hamilton je sklenil nepozabno potovanje po Afriki. V Keniji je obiskal ljudstvo Pokot in zavetišče za osirotele divje živali. "Nisem več isti človek, kot sem bil pred tem potovanjem." Prvenstvo formule 1 se nadaljuje naslednji konec tedna.

Vozniki formule 1 počasi končujejo poletne počitnice. Štirinajsta dirka sezone bo naslednji konec tedna v Belgiji. Po VN Madžarske 31. julija se je večina odpravila na oddih nekam v Sredozemlje, Lewis Hamilton pa je bil na potovanju svojega življenja. "Zadnja dva tedna sta bila med najlepšimi v mojem življenju. Nisem več isti človek, kot sem bil pred tem potovanjem. Vsa ta lepota, ljubezen in mir, ki sem jih izkusil, so me povsem spremenili," je sedemkratni svetovni prvak zapisal v svoji zadnji objavi na Instagramu. "Fotografije ne morejo zajeti občutkov, ki jih čutim ta hip."

S prijatelji - med njimi je glede na objavljene fotografije tudi fotograf - je bil na potovanju po Namibiji, Ruandi, Keniji in Tanzaniji. Kako je od blizu v divjini opazoval gorske gorile, smo že poročali. Ta teden pa je objavil nekaj lepih fotografij iz zavetišča za osirotele živali Reteti v Keniji. "Pomagajo osirotelim živalim, ki same najbrž ne bi preživele. Ko se okrepijo, jih spustijo nazaj v divjino. To je bila zame res neverjetna izkušnja, ko spoznaš, da si skupaj z živalmi delimo ta svet. Nismo nad živalmi, smo z njimi. Pogosteje smo gostje v njihovem domu," je med drugim zapisal dirkač Mercedesa.