"To poletje z najbližjimi prijatelji potujem po Afriki. Spoznavam svoje korenine in neverjetno kulturo, ki je toliko dala svetu," je na Instagramu zapisal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Ne le izjemne ljudi in kulturo, priložnost je imel od blizu spoznati tudi ogrožene gorske gorile. Ta teden je namreč v Ruandi.

"Kako naj nekdo opiše takšno doživetje, ki te pusti brez besed? Moj drugi postanek je bila Ruanda. Čudoviti ljudje so nas sprejeli z nasmehi in glasbo. To potovanje mi je res pokazalo, kako raznolika in bogata je tukajšnja kultura. Po čudovitem zelenem gozdu pa smo šli navzgor po vulkanu in našli gorile. Kakšni prizor, ko jih vidiš v njihovem naravnem življenjskem prostoru." Pred tem je Hamilton obiskal Namibijo.

Medtem je drugouvrščeni v letošnjem prvenstvu Charles Leclerc (Ferrari) z dekletom na Sardiniji. V svoji zadnji objavi na Instagramu je zapisal, da že pogreša dirkanje. Kondicijski treningi pa tudi na počitnicah ostajajo njegov vsakdan.

Na barki in morju poletje preživlja tudi Carlos Sainz (Ferrari). Pa tudi Fernando Alonso (Apine), ki "se skriva" pred jeznimi šefi, saj bo po sezoni pobegnil k ekipi Aston Martin. Pravzaprav večina dopust preživlja nekje v Sredozemlju, George Russell (Mercedes) na primer na Majorki. V dirkalnike se vračajo čez dva tedna.

Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) na družabnih omrežjih fotografij in vtisov s počitnic za zdaj ni delil. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) je s svojim dekletom, avstralsko kolesarko Tiffany Cromwell, v ameriškem Wyomingu. Kolesari in vozi traktor.