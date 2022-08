Je življenje dirkača F1 v Monaku res glamurozno? #video

Leclerc je drugi v letošnjem prvenstvu in se bori za prvi naslov prvaka. Foto: Reuters Ko se Charles Leclerc (ferrari) po dirkah vrača domov, je zanj Monte Carlo vse prej kot glamurozen. Večji del dneva mu namreč predstavljajo treningi. Skoraj vsak dan igrajo obliko tenisa z lesenimi loparji - z bratoma in svojim kondicijskim trenerjem. "Vsi v družini smo zelo tekmovalni," razlagala Charles. Njegova druga aktivnost dneva je tek in pohod na razgledno točko nad Monte Carlom, od koder se vidi celotno mesto. Tudi pri teku ga spremlja trener Andrea Ferrari, s katerim sodelujeta osem let. "Velika časa sva skupaj, tudi v času, ko ni dirk, ko se je potrebno sprostiti in razmišljati še o čem drugem kot o dirkah. Pomaga, da imaš ob sebi dobre ljudi. Še posebej pomaga, da imaš ob sebi nekoga takega v težkih trenutkih."

Formula 1 je fizično zelo zahteven šport in zato zdaj, ko ni več najmlajši, na njegovem urniku nikoli ne manjka telovadnica oziroma fitnes. "Mrtev sem," je dejal po tretji aktivnosti dneva, a uteži je vseeno dvigal brez težave. Sledila je regeneracija - krioterapija. Pri 109 stopinjah pod ničlo običajno zdrži okoli tri minute. "Težko je imeti odprte oči, saj postanejo zelo suhe. A to je najboljše okrevanje."

Po napornem dopoldnevu nam Leclerc pokaže še svoja dva dirkalnika, ki sta mu ostala v najlepšem spominu: svoj prvi dirkalnik formule 1 in dirkalnik, s katerim je zmagal svojo prvo dirko v kraljici avtomotošporta. Shranjena sta v zbirki monaškega princa.

Je pa Leclerc v času koronakrize, ko so tudi dirkači več časa preživeli doma in v prvi polovici leta 2020 ni bilo dirk, našel zanimivo sprostitev - igranje klavirja. In leta 2020 se ga je kar dobro naučil igrati. "To je eden redkih trenutkov, ko se res lahko sprostim in odklopim od dirk." Zdaj ima dela v formuli 1 znova več.

Čeprav ga na ulici kdaj kdo ustavi, pa imajo v Monte Carlu zvezdniki vendarle dovolj miru, da sami obiščejo tudi trgovino. Pri izbiri sestavin za kosilo sicer nima povsem prostih rok, saj je njegova prehrana odvisna od menija, ki mu ga pripravi prehranski svetovalec.

Glamurozno življenje dirkača formule 1 v Monaku se pravzaprav začne šele pozno popolne, ko se Leclerc rad odpelje z jahto v enega od zalivčkov. Čas za kopanje, skakanje v vodo in dirkanje z malim čolničem. Za lepši zaključek dneva se mu pridruži še dekle Charlotte Sine. "Srečen sem. Poglejte to. Same lepe stvari. Včasih je to naporno življenje. Včasih pogrešam dom, a rad imam, kar delam." Pravi še, da je družinski človek in si želi tri otroke (tudi sam ima dva brata, mlajšega in starejšega).