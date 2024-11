Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Na reliju po Japonski je po prvem dnevu v vodstvu Estonec Ott Tänak (Hyundai). Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) pa je po tehničnih težavah šele na 15. mestu. Neuville je na Japonsko prišel z 225 točkami in s 25 točkami naskoka, kar pomeni, da je imel Estonec (200) bolj ali manj le teoretične možnosti za preboj na prvo mesto. Toda že prvi dan zahtevne japonske preizkušnje je pokazal, da je reli nepredvidljiv in da lahko pride do preobrata tudi tik pred koncem sezone.

Tänak je svoje delo opravil brezhibno in vodi po devetih hitrostnih preizkušnjah. Za njim ima 20 sekund zaostanka Valižan Elfyn Evans (Toyota), tretji je Francoz Adrien Fourmaux (m-Sport Ford). Šele na 15. mestu s kar 7:41 minute zaostanka pa je Neuville. Belgijec je sicer začel dobro in dobil prvo hitrostno preizkušnjo, potem pa zaradi tehničnih težav, njegov dirkalnik je sredi etape začel izgubljati moč, zaostajal in izgubljal mesta.

Poglejte vrhunce petkovega dne na reliju Japonska:

Tudi po servisnem premoru med dopoldanskem in popoldanskim delom v njegovi ekipi napake niso mogli odpraviti, tako da je Belgijec drsel vse nižje. "Borimo se kot vedno in skušamo zmanjšati škodo, toda za zdaj ne moremo narediti nič več," je za prireditelje relija dejal Neuville in dodal: "Zdaj se je pokazalo, kako pomembna je bila prednost, ki sem jo nabral v sezoni. Teh 25 točk bo zdaj prišlo zelo prav."

Reli Japonska, po devetih od 21 hitrostnih preizkušenj:



1. Ott Tänak (Huyndai)

2. Elfyn Evans (Toyota) +20,9

3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:52,9

4. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:54,0

5. Sebastien Ogier (Toyota) +2:15,6

6. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +2:37,4

…

15. Thierry Neuville (Hyundai) +7:41,0

Neuville lovi svoj prvi naslov svetovnega prvaka v karieri, če pa bo na koncu slavil Tänak, bo to za Estonca drugi naslov po letu 2019. Reli na Japonskem bo potekal do nedelje. V soboto bo na vrsti še sedem hitrostnih preizkušenj, v nedeljo pa še zadnjih pet.

WRC, skupni seštevek pred zadnjo dirko (12/13):



1. Thierry Neuville (Hyundai) 225 točk

2. Ott Tänak (Hyundai) 200

3. Elfyn Evans (Toyota) 185

4. Sebastien Ogier (Toyota) 166

5. Adrien Fourmaux (m-Sport Ford) 146

6. Kalle Rovanperä (Toyota) 114