Neuville z zmago korak do naslova, Ogier odstopil na zadnjem brzincu

Zmagovalec relija Akropolis v Grčiji je Thierry Neuville (Hyundai). Z drugo zmago v sezoni je še okrepil vodstvo v prvenstvu in je samo še tri dirke oddaljen od svojega prvega naslova svetovnega prvaka. Na dirki preobratov – z nesrečami in tehničnimi težavami – je zadnji sledil še na zadnji hitrostni preizkušnji, ko je s ceste zletel pred tem drugouvrščeni Sebastien Ogier (Toyota), se večkrat prekotalil in odstopil.

Letošnji reli Akropolis Grčija je bil dirka preživetja. Tudi Thierry Neuville (Hyundai) in Ott Tänak (Hyundai) sta imela ta konec tedna nekaj težav, a ne toliko kot vozniki s Toyoto in Fordom. Na koncu so dirkači z dirkalniki najmočnejšega razreda WRC samo na prvih treh mestih, med zmagovalca Neuvilla in tretjega Tänaka se je vmešal še veteran in njun ekipni kolega Dani Sordo (Hyundai). Že četrtouvrščeni Sami Pajari (Toyota) pa dirka s šibkejšim dirkalnikom razreda WRC2 in je za zmagovalcem zaostal sedem minut.

Reli Akropolis Grčija, po zadnji, 15. hitrostni preizkušnji:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Dani Sordo (Hyundai) +1:36,8

3. Ott Tänak (Hyundai) +2:57,3

4. Sami Pajari (Toyota) +7:01,1

5. Robert Virves (Škoda) +7:01,1