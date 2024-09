Dirka preobratov, Neuville blizu zmagi in naslovu prvaka

Elfyn Evans je bil prvi adut Toyote v letošnji sezoni, a počasi priznava poraz. Foto: Guliverimage Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je novi vodilni na reliju Akropolis, 10. dirki svetovnega prvenstva v sezoni. Osemkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Toyota) na drugem mestu zaostaja že dobrih 52 sekund, Španec Dani Sordo (Hyundai) na tretjem pa že minuto in 19 sekund. Tretji voznik z južnokorejskim dirkalnikom Estonec Ott Tänak, ki je vodil po petkovem delu tekmovanja, je imel težave v sedmi hitrostni preizkušnji, ko je kar dvakrat predrl pnevmatiko in posledično padel na četrto mesto. Vodstvo je prevzel Sordo, ki pa je moral menjati pnevmatiko v popoldanskem delu sobotnega dirkanja. To je izkoristil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo Neuville in se prebil na vrh. Britanec Elfyn Evans (Toyota) se je očitno že poslovil od sanj o naslovu svetovnega prvaka. Po petkovih težavah in 19. mestu je v soboto dokončno odstopil.

Reli Akropolis Grčija, po 12 od 15 hitrostnih preizkušenj:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Dani Sordo (Hyundai) +52,6

3. Sebastien Ogier (Toyota) +1:19,5

4. Ott Tänak (Hyundai) +3:17,7

5. Sami Pajari (Toyota) +5:01,9

6. Robert Virves (Škoda) +5:57,1