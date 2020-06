Naslednje leto spet v Savdski Arabiji, a s strožjimi varnostnimi ukrepi

Dirkaško tekmovanje, ki se je po desetletju v Južni Ameriki preselilo v Savdsko Arabijo, bo v drugi izvedbi v tej državi potekalo med 3. in 15. januarjem 2021. Start in cilj bosta v Džedi.

Trasa predvideva 12 etap, je pa povsem nova, saj je drugačna kot v letošnji izvedbi. Dirkači bodo naredili krožno pot po tej veliki državi, na trasi pa bodo deležni vseh značilnosti, tako puščavskih razmer kot preizkušenj tik ob Rdečem morju.

Skupno bo to že 43. izvedba ene najtežjih dirk na svetu. V letu 2021 bo imel reli samo en dan počitka (9. januar), prireditelji pa so sprejeli nekaj ukrepov, s katerimi bodo karavano nekoliko upočasnili. Predvsem zaradi nepoznavanja terena, saj bo trasa povsem nova za vse sodelujoče. Ti bodo tako navodila za posamezno etapo (road book) dobili šele zjutraj na dan preizkušnje, za nekatere tekmovalne kategorije bodo v digitalni obliki.

🔛 Here it is! The #Dakar2021 route!

The new route, which is more technical and more varied, challenges the competitors to take on the dunes from the first to the last day 🐫 🐪 pic.twitter.com/5KpH4GTRIA