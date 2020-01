Sainz in Brabec osvojila letošnji reli Dakar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski veteran Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta zmagala na letošnjem reliju Dakar. Ta se je po 12 etapah, zadnja je potekala med krajema Haradh in Al Qiddiya, končal v Saudski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je zasedel 50. mesto, zaostal je 15 ur, 40 minut in 26 sekund.

V zadnji etapi vzdržljivostnega relija, ki je bila dolga 447 km, od tega je bilo 374 km hitrostnih preizkušenj, je bil Marčič 53., 33 minut in šest sekund za Čilencem Josejem Cornejom (Honda). Brabec je v cilj prišel takoj za njim na drugem mestu in je s 53 sekundami zaostanka potrdil skupno slavje.

Drugo mesto v seštevku dirke je zasedel Čilenec Pablo Quintanilla (Husqvarna), ki je bil v etapi peti, 16 minut in 25 sekund je zaostal za Brabecem. V zaključni etapi je bil tretji Avstralec Toby Price (+30:40) in si je s tem tudi priboril tretje mesto v končni razvrstitvi (+24:06).

Sedeminpetdesetletni Sainz je po letih 2010 in 2018 osvojil tretji naslov na Dakarju, na poti do njega pa je štirikrat slavil etapne zmage. S sovoznikom Lucasom Cruzom (Mini) je bil v zadnji etapi šesti, tri minute in 56 sekund za Katarcem Nasserjem Al-Attiyahom (Toyota).

Slednji je branil naslov, na koncu pa je na drugem mestu za Sainzem zaostal šest minut in 21 sekund. Tretji je bil Francoz Stephan Peterhansel, peti v zadnji etapi (+3:31). Peterhansel, ki je v skupnem seštevku za Sainzem zaostal devet minut in 58 sekund, je ta reli dobil trinajstkrat, od tega sedemkrat med avtomobilisti in šestkrat med motociklisti.