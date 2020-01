Naslov se nasmiha Špancu in Američanu, Marčič na repu 50

Španec Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta po 11., predzadnji etapi ostala v vodstvo v skupnem seštevku relija Dakar. Po etapi, ki je v dolžini 744 kilometrov potekala med Shubaytahom in Haradhom, krajema v Saudski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je zasedel 52. mesto. V etapi je za zmagovalcem zaostal skoraj poldrugo uro, v skupnem seštevku je 50. (+15:08:13).

Španski veteran Carlos Sainz, ki je dobro na poti do svoje tretje zmage na Dakarju, je s sovoznikom Lucasom Cruzom (Mini) etapo, ki je imela 379 km hitrostnih preizkušenj, končal osem minut in tri sekunde za Stephanom Peterhanslom. Francoz je bil na cilju v času štirih ur, 14 minut in 11 sekund. Drugi je bil Katarec Nasser Al-Attiyah (Toyota) z desetimi sekundami zaostanka.

Sainz ima po 41 urah in skoraj 38 minutah skupno doslej porabljenega časa na reliju 10 minut in 17 sekund prednosti pred branilcem lanske skupne zmage Al-Attiyahom, ki je s sovoznikom Matthieujem Baumelom iz Francije na skupnem drugem mestu. Njun zaostanek bi bil za vodilnima manjši, vendar sta me tekmovanjem dobila tri minute kazenskega pribitka.

Pierre Lachaume je po nesreči odstopil:

#Dakar2020 is over for @PH__Sport's Pierre Lachaume after a crash at km 286



Both he and his co-driver are fine



+ info ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1 pic.twitter.com/Z6bKVSxQlh — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2020

Na skupnem tretjem mestu sta Peterhansel in njegov portugalski sovoznik Fiuza (+10:23) ter s tem le šest sekund za drugouvrščeno posadko. Peterhansel je ta rali dobil trinajstkrat, od tega sedemkrat med avtomobilisti in šestkrat med motociklisti.

Brabec ima skoraj 14 minut prednosti

Med slednjimi je v tokratni predzadnji etapi slavil Čilenec Pablo Quintanilla (Husqvarna), ki je za pot potreboval štiri ure, devet minut in 22 sekund, Avstrijec Matthias Walkner (KTM) je na drugem mestu zaostal devet sekund, tretji je bil Argentinec Luciano Benavides (KTM) z zaostankom dveh minut in 48 sekund. Na 10. mestu je končal Ricky Brabec (Honda), bil je 11 minut in 48 sekund za zmagovalcem 11. etape.

Po njej ima Brabec 13 minut in 56 sekund prednosti v skupnem seštevku pred Quintanillo, tretji je Avstralec Toby Price (KTM), ki zaostaja že več kot 22 minut in pol (22:34).

Vzdržljivostni reli se bo končal v petek, 17. januarja, ko bo 12. etapa potekala med krajema Haradh in Al Qiddiya ter bo dolga 447 km, od tega bo 374 km hitrostnih preizkušenj, še sporoča STA.