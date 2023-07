Na šprinterski dirki misija nemogoče za Mercedes

Lando Norris Foto: Reuters Kvalifikacije za šprintersko dirko so bile super zanimive, saj je hladna steza po jutranjem dežju postajala iz krog v krog hitrejša, obenem pa so komisarji znova brisali številne kroge zaradi vožnje čez rob steze v devetem in desetem zavoju. Na samem vrhu sicer brez presenečenj: Max Verstappen pred Sergiem Perezom (oba Red Bull). Razlike med dirkači so bili minimalne in zato presenečenje na tretjem in četrtem mestu: Lando Norris (McLaren) in Nico Hülkenberg (Haas). Ta dva dirkalnika na dirkah sicer nista tako hitra, bolj jima ustrezajo tudi nižje temperature.

VN Avstrije, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:04,440

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,493

3. Lando Norris (McLaren) +0,570

4. Nico Hülkenberg (Haas) +0,644

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,696

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,805

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,818

8. Lance Stroll (Aston Martin) +0,907

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,926

10. Kevin Magnussen (Haas) +1,472



11. Alex Albon (Williams)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15. George Russell (Mercedes)



16. Guanju Džov (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Valtteri Bottas (Mercedes)

20. Logan Sargeant (Williams)

George Russell Foto: Reuters Hitrejši od obeh Ferrarijev je bil tokrat Carlos Sainz na petem mestu. Charles Leclerc, ki si je na petkovih kvalifikacijah pridirkal drugo štartno mesto za nedeljsko osrednjo dirko, pa je dosegel šele šesti čas. Zaostal je kar osem desetink. Zanimivo: v petek je bil samo 48 stotink za Verstappnom, kar je najmanjša kvalifikacijska razlika v letošnji sezoni. V soboto pa se je komaj prebil iz tretjega v drugi del kvalifikacij za šprint. Še mnogo slabše pa je šlo ekipi Mercedes: Lewis Hamilton je z 18. časom celo obtičal v prvem delu, George Russell pa zaradi puščanja na hidravliki ni mogel odpeljati drugega dela.

Na kvalifikacijski dirki se bo ob 16.30 dirkalo za točke od osem do ena (za prvih osem mest). Trenutno v seštevku sezone s 195 točkami vodi Verstappen, sledi mu Perez s 126, tretji pa je Fernando Alonso (Aston Martin) s 117. Glavna dirka bo v nedeljo ob 15.00.