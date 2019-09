Na pokalu narodov Gajser, Pancar in Peter Irt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po današnji dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v Turčiji so v krovni zvezi AMZS potrdili sestavo ekipe za dirko za pokal narodov konec meseca v Assnu. Slovenijo bodo zastopali Tim Gajser v razredu MXGP, Jan Pancar v MX2 in Peter Irt v razredu open.

Preizkušnja v Assnu bo pomenila konec sezone za najboljše motokrosiste na svetu. Ti bodo zadnjo dirko za SP vozili naslednji teden v Šanghaju, preizkušnja v Assnu pa bo 28. in 29. septembra.

Tekmovanje za pokal narodov ima v svetu motokrosa prestižno veljavo in ga primerjajo z olimpijskimi preizkušnjami v drugih panogah. Iz krovne zveze AMZS so danes sporočili, da je selektor ekipe Bogomir Gajser potrdil seznam ekipe. Slovenske barve bodo branili Gajser, Pancar in Peter Irt.

Lani se Slovenija tekmovanja, ki je bilo v ZDA, ni udeležila, leto pred tem pa je bila v isti postavi, s kakršno bo nastopila v Assnu, v britanskem Matterley Basinu 12. Najboljši dosežek slovenske reprezentance na pokalu narodov je sicer star že 21 let, ko je leta 1998 v britanskem Foxhillsu Slovenija osvojila deveto mesto.

Za tekmovanje v Assnu, ki bo 28. in 29. septembra, je prijavljenih 34 reprezentanc. Pomembne bodo že sobotne kvalifikacije, saj se bo na nedeljsko dirko v veliki finale A uvrstilo le 19 najboljših reprezentanc. Še ena se bo prebila na dirko z zmago na nedeljski dirki finala B. V pokalu narodov v vsaki vožnji skupaj tekmujejo motokrosisti dveh kategorij. Naslov najboljšega bo branila reprezentanca Francije, ki bo lovila šesto zaporedno zmago na tem prestižnem tekmovanju.

