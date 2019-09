Gajser v Turčiji četrti, zmaga Herlingsu

Dirka je potekala prav na dan, ko letošnji svetovni prvak praznuje svoj 23. rojstni dan. A kakšnega posebnega darila si sam ni privozil, pravzaprav je imel ves konec tedna precej smole in je bil v vsaki od voženj tudi na tleh, tako da je šele drugič v sezoni ostal brez stopničk.

Že sobotne kvalifikacije se zanj niso razpletle dobro, saj je grdo padel in si pokvaril dobro izhodišče, na koncu je bil le 12.

V prvi vožnji so bili najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, Latvijec Pauls Jonass in še en Nizozemec Glenn Coldenhoff, Gajser pa je po dobrem začetku, ko je vozil v skupini vodilnih, padel in zdrsnil v ozadje. Moral se je prebijati s 14. mesta, na koncu je precej tekmecev ujel in prehitel ter se prebil do šestega, višje pa ni mogel.

Jeffrey Herlings passes Glenn Coldenhoff on the final lap to go 1-1 at the MXGP of Turkey for the second year in a row! What a race 👏 🏆 #MXGP #MXGPTurkey #Motocross pic.twitter.com/3NUK6Bqvek