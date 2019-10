Gajser se že odloča o selitvi v ZDA #video

Za Tima Gajserja se sprejemi in promocijske aktivnosti nadaljujejo tudi po koncu sezone. Obveznost in obenem nagrada, ko postaneš zvezda svetovnega formata. "Moje sanje so bile, ko sem bil otrok, da bi mi uspelo v tem športu, v motokrosu. Že s tem, ko sem podpisal s HRC, so se prve sanje uresničile," je povedal v pogovoru za Planet TV. Zdaj, ko je svetovni prvak, pa sanja o superkrosu. Ameriško različico motokrosa na umetnih progah na stadionih - še težjo, bolj nevarno.

Gajser o uresničenih sanjah:

Bolj agresivno, z več dotikov

"V superkrosu proge niso tako široke, tako da so vožnja in prehitevanja veliko bolj agresivna, z več dotikov. V prvi vožnji od treh sem bil zato celo kar malo presenečen, saj sem štartal drugi, potem pa sem bil v prvem krogu že šesti. Vsi so kar prileteli vame. Res moraš biti zelo agresiven," o svoji drugi izkušnji s superkrosom razlaga Gajser. Pred dvema letoma je posebno dirko za milijon dolarjev v Las Vegasu končal s padcem, tokrat pa je bil v prvi vožnji sedmi, v drugi in tretji pa četrti. Skupno je tako v konkurenci najboljših ameriških voznikov Monster Cup končal na petem mestu.

Gajser o superkrosu:

Prednost bo imela Honda

Ima še enoletno pogodbo s Hondo za dirkanje v MXGP. Za leto 2021 pa je selitev v superkros povsem realna. Pogovori so se že začeli. "Veliko ekip v ZDA je bilo zelo zadovoljnih. V resnici nihče ni pričakoval, da bom po tako malo treninga odpeljal tako dobro. Zagotovo je veliko zanimanja." A prednost pri odločitvi bo imela Honda. "Oni so bili prvi. Ko nihče ni verjel vame, so oni verjeli in videli potencial v meni. Skupaj smo zrasli. Skupaj smo prišli do treh naslovov svetovnega prvaka. Zagotovo bo Honda imela veliko prednost pred drugimi." Odločitev morda pade že to zimo.

Gajser o novi pogodbi:

Življenje v ZDA? "Lahko bi se navadil."

Pa si skromen fant z vasi, iz Pačk, predstavlja, da bi nekega dne živel v Las Vegasu ali Los Angelesu? Sezona superkrosa traja od januarja do sredine maja, nato sledi še ameriško prvenstvo v motokrosu do septembra. Če štejemo še priprave, bi tako v ZDA gotovo živel 10 mesecev na leto. Zdaj je bil prek luže dobra dva tedna. "Povsem drug svet je. Vse v ZDA je veliko večje. Ljudje so veliko bolj umirjeni. Rekel bom, da bi se lahko navadil."

