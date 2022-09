Tim Gajser (Honda) je pred 14 dnevi v Franciji z deveto zmago v sezoni postavil piko na i petemu naslovu svetovnega prvaka. Nato je v Mariboru z navijači proslavil lovoriko in si vzel nekaj dni za počitek ob morju. Ta konec tedna bo na prizorišču Afyonkarahisar odpeljal še zadnjo, 18. dirko letošnjega prvenstva. Sproščen, kot je po osvojeni lovoriki, lahko poseže po svoji 43. zmagi v svetovnem prvenstvu oziroma deseti v letošnji sezoni. To bi bil tudi njegov rekord, saj ima do zdaj največ zmag v eni sezoni − devet (letos in leta 2019).

Tim Gajser je pred 14 dnevi zmagal v Franciji - z izjemnim prehitevanjem v zadnjem krogu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Še ena izjemna sezona, in res si želim, da jo končam na vrhu. Na prejšnji dirki v Franciji sem dosegel popoln rezultat in vsem dokazal, da še lahko zmagam. Sebi pa sem dokazal, da moram samo uživati na motorju, potem ko sem nekaj dirk čutil veliko pritiska," je v napovedi VN Turčije povedal Gajser, ki bo čez nekaj dni dopolnil 26 let. Lani sta bili v Turčiji dve dirki, Tim pa je bil tretji in drugi (dobil je dve vožnji). "Proga v Turčiji mi je zelo všeč. To bo lep zaključek sezone. Zadnji dve leti smo vsi trdo delali in bo lepo, da bomo imeli malo daljši premor do sezone 2023." Lani se je namreč prvenstvo končalo šele na začetku novembra, letos se znova po starem − sredi septembra. Še teden prej, saj so odpovedali VN Omana. Konec meseca bo sicer še pokal narodov, na katerem pa Slovenija zaradi večjih stroškov poti v ZDA ne bo nastopila.

Slednje je zagotovo škoda, saj še nikoli nismo imeli v isti sezoni dveh tako uspešnih motokrosistov kot letos. Ob prvaku MXGP Gajserju pa Jan Pancar (KTM) svetovno prvenstvo MX2 zaključuje na 11. mestu. V prejšnjih dveh sezonah je bil 20., letos je s šestim mestom dosegel tudi najboljšo uvrstitev na posamični dirki.

Skupni seštevek MXGP (17/18):



1. Tim Gajser (Honda) 721 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 615

3. Jorge Prado (GasGas) 557

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 553

5. Maxime Renaux (Yamaha) 540



Skupni seštevek MX2 (17/18):



1. Jago Geerts (Yamaha) 710 točk

2. Tom Vialle (KTM) 708

3. Simon Längenfelder (GasGas) 564

...

11. Jan Pancar (KTM) 257

Na VN Turčije bo pravzaprav v središču pozornosti pravzaprav šibkejši razred MX2, saj Jaga Geertsa (Yamaha) in Toma Vialla (KTM) v boju za prvaka ločita le dve točki. Pred 14 dnevi je Belgijec s padci v Franciji zapravil lepo prednost, tako se zdaj Francozu, ki po sezoni odhaja v Ameriko, odpira možnost, da se poslovi z drugim naslovom v MX2. Geerts je letos dobil šest dirk, Vialle pa osem, a je bil manj konstanten oziroma večkrat na tleh.

V soboto so v Turčiji na sporedu treningi in kvalifikacijska dirka (16.00 v MXGP), točke se bodo delile v nedeljo, uro prej kot običajno. Štarta dirk v MXGP sta ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.

Ljubitelji motokrosa lahko to soboto v Orehovi vasi spremljate predzadnjo dirko slovenskega državnega prvenstva. Finale pa bo 11. septembra v Dolini pod Kalom.