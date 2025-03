Gajserja in Pancarja čaka boj za preživetje

Slovenska motokrosista Tima Gajserja in Jana Pancarja na VN Kastilje La Manče čaka boj za preživetje. V Cozarju so razmere letos podobne tistim lani v Aguedi na Portugalskem: dežuje, proga je blatna, drseča, s stoječo vodo. Obenem pa je še precej mrzlo, vsega sedem stopinj Celzija. Ko so na tem prizorišču sredi običajno sušne španske Kastilje dirkali lani septembra, so bile razmere povsem drugačne. Prva vožnja v razredu MXGP je na sporedu ob 13.15, druga pa ob 16.10. Štart bo še bolj pomemben kot sicer, saj bodo razlike že v nekaj zavojih velike, motorji umazani, prehitevanja pa skoraj nemogoča.

Tim Gajser (Honda) je nazadnje zmagal konec avgusta na VN Švice. To je bila njegova 49. zmaga na dirkah svetovnega prvenstva. Jubilejno 50. je neuspešno napadal na zadnjih štirih dirkah. Na uvodni letošnjega prvenstva MXGP pred dvema tednoma v Argentini je bil tretji, pred njim sta dirko v Cordobi končala Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je sezono odprl s 14. mestom. Druga dirka sezone je VN Kastilje La Manče v Cozarju, kjer je bil lani Gajser drugi, Pancar pa deseti. Takrat je bila to zadnja, 20. dirka, ko je Tim za 10 točk izgubil naslov prvaka.

Če je bilo septembra v Cozarju vroče in suho, je zdaj zgodba povsem drugačna: mraz, dež ter blatna, spolzka steza. Podobno kot lani maja na VN Portugalske v Aguedi, kjer je Gajser osvojil tretje mesto. Takrat je v prvi vožnji odlično obvladal težke razmere in bil prvi, nato pa v drugi grdo padel na ramo, a s poškodovanim motorjem in v bolečinah vseeno pripeljal v cilj (kot deseti). Zaradi bolečin in takojšnjega pregleda pri zdravnikih ni prišel po pokal za tretje mesto in rdečo tablico vodilnega v svetovnem prvenstvu. Da Tim sicer obvlada blatne razmere, je dokazal s prvim mestom na sobotni kvalifikacijski vožnji.

Gajserjev ekipni kolega dobil prvo vožnjo v MX2

Ferruccio Zanchi je dobil prvo vožnjo v razredu MX2. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Potrditev, da je v takšnih razmerah štart ključen in morda že odločilen, smo dobili že v prvi vožnji dneva, ko so opoldne prvo vožnjo odpeljali v razredu MX2. Razlike takoj postanejo velike, motorji umazani, kanali vse globlji, prehitevanja pa skoraj nemogoča. Štart in tudi vožnjo je dobil Gajserjev ekipni kolega Ferruccio Zanchi (Honda). Bil je 20 sekund pred Liamom Evertsom (Husqvarna), že tretji Kay de Wolf (Husqvarna) pa je zaostal celo minuto, pa gre za aktualnega prvaka. Tudi on je večkrat zdrsnil. Sacha Coenen (KTM), ki je imel rdečo številko vodilnega v prvenstvu, je bil s krogom zaostanka 11.

Štart druge vožnje v MX2 bo ob 15.10. Zaradi pretresa možganov, ki ga je utrpel prejšnjo nedeljo na dirki italijanskega prvenstva, manjka Jaka Peklaj (Husqvarna).