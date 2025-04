Gajserju se prva želja na "domači" dirki ni izpolnila

Motokrosistu Timu Gajserja se prva želja na "domači" dirki svetovnega prvenstva ni izpolnila. V Pietramurati pri Gardskem jezeru je oblačna in deževna nedelja. A prav vodilni v skupnem seštevku prvenstva MXGP blatne proge najbolje obvlada med vsemi. Ob 14.15 bo v prvi vožnji močnejšega razreda z dobre štartne rampe začel tudi Jan Pancar. Na sobotnih kvalifikacijah sta bila drugi in deveti. Dogajanje spremljamo na prizorišču.

Že šest ur pred štartom prve vožnje pete dirke letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu so se začeli na prizorišče pod strmimi pečinami v Pietramurati zgrinjati navijači, številni med njimi iz Slovenije. Ker je tu težko najti parkirno mesto (najlažje kar med vinogradi) in da si izborijo čim boljše mesto za spremljanje dirke ob tej legendarni progi Ciclamino. Prav zaradi vzdušja, ki ga naredijo Slovenci, veliki nagradi Trentina pogosto tečemo kar domača slovenska dirka. In Tim Gajser (Honda) se na njej odlično znajte. Tu nastopa že šestnajstič, do letos je bil kar 12-krat na zmagovalnem balkonu, od tega petkrat na najvišji stopnički.

Oblačno nedeljsko jutro pod pečinami v PIetramurati Foto: Matej Podgoršek In Gajser se dobro znajte tudi v zahtevnih blatnih pogojih. V Španiji in Franciji je letos tako že dobil dve dirki. Pred VN Trentina je imel na prvem mestu skupnega seštevka 34 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), po sobotni kvalifikacijski vožnji pa še 33. Francoz je bil namreč prvi, slovenski as pa drugi. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) jo je končal na devetem mestu. V soboto je bilo še sončno, proga pa suha in zbita, v nedeljo pa smo se v Pietramurati prebudili v deževen dan. "Rad imam blato, a letos je bil skoraj na vsaki tekmi dež, razen na Sardiniji. Želim si suhe tekme, da pokažem, da se znam peljati tudi na suhem," je po kvalifikacijah dejal Gajser. Prva želja se mu ni izpolnila. Dežja sicer ne bo veliko, a naj bi rosilo ves dan.

To je že 279. velika nagrada za 39-letnega Antonia Cairolija, ki na tovarniškem Ducatiju menja poškodovanega Mattio Guadaginija. Devetkratni svetovni prvak ima 94. zmag, tekmovalno kariero je uradno končal po sezoni 2021. Za primerjavo: Gajser v svetovnem prvenstvu nastopa na 205. dirki.

Kako tu izbrati položaj na štartni rampi

Jan Pancar Foto: Anže Malovrh/STA Ker je na tej ozki progi težko prehitevati, je štart še pomembnejši. Izbira štartne rampe pa kar izziv. Najboljši so se na kvalifikacijski vožnji postavljali med 15. in 20. položajem (gledano od znotraj). Sledi namreč ozek 180-stopinjski zavoj v levo. "Če greš bolj na noter, je v redu samo, če ti uspe res dober štart. Če pa se 'zaštrikaš' na štartu, te pa zaprejo in moraš počakati, da vsi priletijo okoli. Bolje je, da greš malo bolj naokoli, da imaš večji zavoj, da lahko priletiš z večjo hitrostjo. Vsekakor pa moraš dobro skočiti z rampe," je razmišljal Tim. Izbiral jo bo kot drugi, Jan pa kot deveti. "Večina boljših je šla na kvalifikacijah bolj zunaj od mene. Mislim, da sem bil na 12. ali 13. rampi od znotraj. Bom videl, kam se bodo postavili drugi. Ne mislim iti preveč na noter, ker se noter zelo zoži. Če nisi povsem prvi, si lahko potem zadnji. Poskušal bom biti od 12. rampe do 20. Tam je najbolje za dober štart."

Štart prve vožnje v MXGP bo ob 14.15, druge ob 17.10. Uro prej dirkajo v šibkejšem razredu MX2, kjer pa po poškodbi Jake Peklaja Slovenci nimamo svojega predstavnika.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (4/20):



1. Tim Gajser (Honda) 224 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 191

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 160

4. Lucas Coenen (KTM) 141

5. Maxime Renaux (Yamaha) 132

6. Ruben Fernandez (Honda) 116

7. Kevin Horgmo (Honda) 114

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 105

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 46