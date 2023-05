Pancar po prvi vožnji razočaran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na obrobju Madrida poteka šesta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. Edinemu Slovencu na dirki Janu Pancarju se prva vožnja v razredu MX2 ni posrečila. Bil je 16. Druga sledi ob 16.10. V razredu MXGP dirko izpuščata Romain Febvre in Maxime Renaux. Prvi štartno rampo izbira Jorge Prado.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Dirkaška nedelja pri mestecu Arroyomolinos ob nakupovalno-zabavnem središču Xanadu se je začela s prvo vožnjo v razredu MX2, kjer nastopa 23-letni Jan Pancar. Na sobotni kvalifikacijski dirki je bil deveti, prvi nedeljski nastop pa se mu ni izšel po željah. Že štart ni bil najboljši, nato je v uvodnih minutah naredil še napako. In takrat je izguba mest največja. Tako je z minuto in 22 sekundami zaostanka osvojil 16. mesto, kar je za 10. v skupnem seštevku manj od zmožnosti in lastnih pričakovanj. Želel se je približati prvi peterici. Zmagal je Nemec Simon Längenfelder (GasGas), vodilni v prvenstvo MX2 Belgijec Jago Geerts (Yamaha) je bil drugi. Druga vožnja bo ob 16.10.

V elitnem razredu MXGP se prva začne ob 14.15, druga pa ob 17.10. Še naprej ne dirka svetovni prvak Tim Gajser (Honda), ki si je februarja zlomil stegnenico. Za zmago naj bi se udarila domačin Jorge Prado (GasGas) in Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki napada rekordno 102. zmago v svetovnem prvenstvo. Konkurenca je še dodatno oslabljena, saj morata dirko izpustiti Francoza Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha). Prvi je ob sobotnem padcu utrpel pretres možganov, drugi pa si je zlomil kost v stopalu.