Gajser vzel točke Pradu, a ta ni več njegov prvi tekmec

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z drugo indonezijsko dirko. Ne nekdanjem letališču so progo od prejšnje nedelje obrnili. Prvo vožnjo velike nagrade Lomboka v elitnem razredu MXGP je dobil Jeffrey Herlings, ki je iz dirke v dirko boljši. Tim Gajser je bil drugi, Jorge Prado pa tako kot v soboto v kvalifikacijski vožnji samo četrti. Jan Pancar je končal na 14. mestu. Odločilna druga vožnja bo ob 10.10.

Zaradi velike vročine in predvsem vlage Gajser nastopa s povsem belo čelado, tudi kombinezon je pretežko bel. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda) je 12. dirko sezone začel 24 točk pred Jorgejem Pradom (GasGas), saj je na sobotni kvalifikacijski vožnji osvojil dve točki več. Slovenski as je bil drugi, Španec pa četrti. Krajšo kvalifikacijsko vožnjo je sicer dobil Jeffrey Herlings (KTM), ki se je na zadnjih dirkah vrnil v staro formo in je tako za Gajserjem zaostajal samo še 57 točk. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil v soboto 11.

Forma Jeffreyja Herlingsa se dviga iz dirke v dirko. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prva vožnja nedeljske dirke se je razpletala podobno kot kvalifikacijska: najboljši štart Gajserja, Herlings drugi, a po dveh krogih s tremi sekundami zaostanka, Prado pa po presenetljivo znova slabšem štartu tretji, njegov zaostanek pa se je hitro večal. Deset minut pred koncem je Herlings dvignil ritem in se začel približevati vodilnemu Gajserju. Sicer je naredil napako in zapeljal s proge, a bil znova hitro za Timom. In ga je pet minut pred karirasto zastavo tudi prehitel. Gajser je ob tem naredil še napako, zdrsnilo mu je zadnje kolo. Izgubil je sedem sekund, a je imel dovolj prednosti pred Pradom, da je ostal drugi. Španec se na obrnjeni progi na nekdanjem letališču na otoku Lombok ne znajde najbolje. V predzadnjem krogu ga je prehitel Calvin Vlaanderen (Yamaha). Gajser je tako osvojil štiri točke več od Jorgeja, kar je za potek prvenstva najpomembneje.

Pancar ni odpeljal, kot zna. Po štartu je bil 11., nato je zdrsnil na 14. mesto in v konkurenci tokrat samo 16 voznikov tudi končal 14., a pravzaprav zadnji med tistimi, ki vozijo celotno prvenstvo. Odločilna druga vožnja na VN Lomboka sledi ob 10.10.

MXGP Lomboka, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (11/20):



1. Tim Gajser (Honda) 586 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 558

3. Jeffrey Herlings (KTM) 532

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 409

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 396

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 347

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 148

V MX2 je v prvi vožnji štart dobil Simon Längenfelder (GasGas), nakar je bil precej hitrejši Lucas Coenen (Husqvarna), ki jo je dobil brez pravega odpora tekmecev. Na koncu je bil mladi Belgijec sicer samo šet sekund pred Längenfelderjem in vodilnim v prvenstvu Kayom de Wolfom (Husqvarna). Druga vožnja sledi ob 9.10.