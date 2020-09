Tim Gajser pripravljen dodati še kakšen lep spomin

Še pred mesecem je bil Gajser, branilec naslova v elitnem razredu MXGP, v položaju, ko se je zdelo, da bo težko dobil možnost za ubranitev lovorike. Toda v tako nepredvidljivem športu, kot je motokros, se stvari lahko zelo hitro obrnejo. To je na svoji koži boleče občutil do Faenze prepričljivo vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings.

Eno dirko je tam še odpeljal, nato na treningu pred drugi padel. Padec ni bil nedolžen, zaradi suma poškodbe vratu in hrbtenice so ga odpeljali v bolnišnico, njegova ekipa pa je sporočila, da bo izpustil ne le dirke v Faenzi, pač pa preventivno tudi prihajajoče tri v Mantovi.

Brez Herlingsa sta njegova najbližja zasledovalca Gajser in Italijan Antonio Cairoli hitro izničila zaostanek. Italijanski veteran je na zadnji dirki dosegel že 91. zmago v SP, Gajser pa je bil lahko z izkupičkom tudi zadovoljen. Zmaga se mu je sicer spet izmuznila, a je bil v Faenzi dvakrat tik pod vrhom zmagovalnega odra.

Gajser upa, da mu bo v Mantovi končno uspelo odpeljati tudi kakšno dirko brez napak. Ob takšnem scenariju ni nemogoče, da bi po trojčku naslednjo nedeljo dobil rdečo startno številko vodilnega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za zdaj še brez zmage

V Mantovo tako prihaja Caorli kot vodilni v seštevku, ima 285 točk, tik za njim je z 278 Gajser na drugem mestu, Herlings je padel na tretje, ostaja pri 263 točkah.

Gajser je v tej sezoni dosegel šest zmag v posamičnih vožnjah, ni pa še sestavil zares dobre predstave ne eni dirki, ki bi mi prinesla zmago. Zaveda se, da dela preveč napak, upa pa, da mu bo v Mantovi končno uspelo odpeljati tudi kakšno dirko brez njih. Ob takšnem scenariju ni nemogoče, da bi po trojčku naslednjo nedeljo dobil rdečo startno številko vodilnega.

"Po Faenzi sem se doma pripravljal na dirke v Mantovi. Čaka nas nov trojni spored, tako kot že v Latviji in Faenzi. Skušal bom dati vse od sebe, poskušal bom biti tudi bolj zanesljiv. Na treningih sem se posebej posvetil startom," je pred nedeljskim začetkom v Mantovi dejal Gajser. "Steza tam mi je všeč, imam tako dobre kot slabe spomine nanjo, a se osredotočam samo na dobre. upam, da bom v tem tednu lahko še kakšnega dodal," pa je o novem izzivu še dejal Gajser.

Jan Pancar se zadnje čase redno uvršča med dobitnike točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dokončna odpoved dirke v Argentini

Vodstvo tekmovanja je sicer nedavno sporočilo, da je v koledarju prišlo do nove spremembe. Dokončno so odpovedali dirko v Argentini, ki bi morala biti 22. novembra, in jo prestavili na naslednje leto. Vzrok so seveda negotove zdravstvene razmere in otežene možnosti potovanj zaradi pandemije novega koronavirusa.

V Mantovi bo nastopil še drugi slovenski dirkač, Jan Pancar v razredu MX2. Pancar je na zadnjih dirkah redno med dobitniki točk, blizu je tudi prvi deseterici, vzpenja se tudi v seštevku SP. Na zadnji dirki v Faenzi je bil 15., skupno je v SP 19. z 62 točkami. Vodi Francoz Tom Vialle s 354 točkami.

V nedeljo se bo prva vožnja v razredu MXGP začela ob 13. uri, druga ob 16., v MX2 pa bodo dirkači vozili ob 12. in 15. uri.

