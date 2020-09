Gajser na zadnji dirki v Faenzi zaostal le za Italijanom

V Faenzi je danes potekala zadnja od treh dirk SP na istem prizorišču. Preteklo nedeljo so vozili dirko za VN Italije, v sredo VN Faenze, danes pa so se motokrosisti borili na VN Emilije Romanje.

Gajser je bil v kvalifikacijah peti, po startu pa je v prvih ovinkih zasedal šesto mesto. Hitro se je prebil do četrtega in napadal Cairolija, nato pa bil neučakan ob prehitevanju devetkratnega svetovnega prvaka in padel. Zdrsnil je na 11. mesto, na koncu pa se je prebil do petega. Zmagal je Španec Jorge Prado, drugi je bil Cairoli, tretji pa Švicar Jeremy Seewer.

V drugi vožnji je Gajser odpeljal precej bolje, se po tretjini mimo Prada prebil v vodstvo in ga obdržal do konca, za njim je na drugem mestu končal Cairoli, tretji pa je bil Francoz Romain Febvre.

Skupno je zmago, že 91. na dirkah za SP, dosegel Cairoli s 44 točkami, Gajser je bil z 41 drugi, Prado pa s 40 tretji.

Zmage se je veselil Antonio Cairoli. Foto: Grega Valančič/Sportida

Brez nastopa vodilnega v SP

Na dirki zaradi poškodbe, ki jo je staknil na sredini dirki, ni nastopil doslej vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings. Zdaj je v vodstvu današnji zmagovalec Cairoli z 285 točkami, 278 jih ima Gajser na drugem mestu, Herlings je ostal pri 263 in je zdaj tretji.

V razredu MX2 je bil Slovenec Jan Pancar v prvi vožnji 16., v drugi pa 13., s čimer je iztržil skupno 15. mesto na dirki in 13 novih točk za SP. Zmagal je Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Geertsom in Avstralcem Jedom Beatonom.

Skupno vodi Vialle s 354 točkami, Pancar je 19. z 62.

Motokrosisti bodo imeli zdaj premor do 27. septembra, ko se bo začel naslednji trojček tekem, v italijanski Mantovi bodo do 3. oktobra spet na sporedu tri preizkušnje.

