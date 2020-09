Gajser po padcu peti v prvi vožnji v Faenzi

V Faenzi danes poteka zadnja od treh dirk SP na istem prizorišču. Preteklo nedeljo so vozili dirko za VN Italije, v sredo VN Faenze, danes pa se motokrosisti borijo na VN Emilije Romanje.

Gajser je bil v kvalifikacijah peti, po startu pa je v prvih ovinkih zasedal šesto mesto. Hitro se je prebil do četrtega in napadal Cairolija, nato pa bil neučakan ob prehitevanju devetkratnega svetovnega prvaka in padel. Zdrsnil je na 11. mesto, na koncu pa se je prebil do petega.

Na dirki zaradi poškodbe ni nastopil še vedno vodilni V SP Nizozemec Jeffrey Herlings. Po današnji prvi vožnji pa imata s Cairolijem isto število točk (263), Gajser za njima na tretjem mestu zaostaja deset točk.

V razredu MX2 je bil Slovenec Jan Pancar v prvi vožnji 16. V prvih krogih je vozil na 12. mestu, potem pa v četrtem krogu napravil napako in zdrsnil na 20. mesto. Do konca je pridobil nekaj mest in osvojil pet novih točk v skupnem seštevku.

Prvo dirko je dobil Belgijec Jago Geerts pred Francozom Tomom Viallejem in Dancem Thomas Kjaerjem Olsenom.

Druga vožnja se bo v razredu MX2 začela ob 15. uri, v MXGP pa ob 16.