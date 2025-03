Nič novega! Nova dvojna zmaga bratov Marquez.

V motociklističnem SP vsaj na vrhu ni nič novega niti po peti preizkušnji, tretji sprinterski. Tako kot oba sprinta in obe klasični dirki pred Austinom se je končala z vrstnim redom Marc Marquez - Alex Marquez.

V kvalifikacijah je bratsko navezo sicer ločil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), ki je za nekaj stotnik prehitel Alexa. A na dirki sta španska brata potrebovala le nekaj krogov, da sta stvari postavila na letos že kar pričakovano mesto. Le na startu je zapretil Francesco Bagnaia; nekdanji svetovni prvak je kvalifikacije opravil povprečno in bil šele šesti, toda že po dveh zavojih je bil pred Alexom in ob boku Marca.

Tovarniška Ducatija sta se tako v prvem krogu borila za vodstvo, nekajkrat je bil prvi tudi Bagnaia, v začetku drugega kroga je skušal napasti še Alex. A ko so se ti začetni napadi umirili, je bil v vodstvu spet Marc Marquez pred bratom, Bagnaia pa je izgubil stik z njima in se moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Alex Marquez je osvojil drugo mesto. Foto: Reuters

Po drugi strani pa je imel dovolj prednosti pred vsemi ostalimi, da je dirko mirno pripeljal do konca. Drugim so tako ostale le drobtinice, nekaj časa je v boju za četrto mesto najbolje kazalo Francozu Fabiu Quartararoju (Yamaha), ki pa je naredil napako in moral predse spusti Di Giannantonia, na petem mestu pa je nato končal še drugi dirkač ekipe VR46 Franco Morbidelli.

Marc Marquez: Super boj z Alexom in Francescom

Z novo dvojno zmago sta Marqueza še bolj pobegnila tekmecem v seštevku sezone. Marc ima zdaj stoodstotni izkupiček s 86 točkami, Alex pa za pet drugih mest na drugem v SP zdaj zaostaja 19 točk. Bagnaia je tretji, po novem s 50 točkami.

"V prvem krogu je bilo zelo tesno, že kar pretesno. Razmere so se spremenile po kvalifikacijah, imel sem slabši oprijem. A po drugi strani smo imeli super boj z Alexom in Francescom. Čaka nas še nekaj dela pred jutrišnjo dirko," je za prireditelje dirke povedal zmagovalec.

Marc Marquez bo v nedeljo napadal novo zmago na dirkališču, kjer je od leta 2013 do 2018 dobil vse dirke. Foto: Reuters

Marc Marquez je sicer danes dosegel tretjo zaporedno kvalifikacijsko zmago na tem prizorišču, v nedeljo pa bo napadal novo zmago na dirkališču, kjer je od leta 2013 do 2018 dobil vse dirke, skupno pa je zmagal na sedmih od 11 klasičnih dirk.

V SP sicer še vedno ne nastopa branilec naslova, Španec Jorge Martin (Aprilia), ki zaradi poškodbe na pripravah letos še ni dirkal, predvidoma se bo vrnil na naslednji preizkušnji v Katarju.

V nedeljo se bo klasična preizkušnja v Austinu začela ob 21. uri po slovenskem času.