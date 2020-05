Maverick Vinales najboljši v Jerezu #video

V pomanjkanju pravih dirk so se nekateri dirkači svetovnega prvenstva v motociklizmu v nedeljo merili na virtualni dirki. To nadomestno tekmovanje se je med koronakrizo precej uveljavilo in dobilo številne privržence, danes pa je imelo še dobrodelno noto. Na "domačem" terenu v Jerezu je slavil Španec Maverick Vinales.

Vodstvo tekmovanja je prvo virtualno dirko izvedlo konec marca, zdaj pa je zabava nekaterih najboljših dirkačev na svetu in njihovih navijačev, ki jih po novem lahko spremljajo med igranjem uradne računalniške igre motoGP z domačega kavča, postala že kar resna zadeva.

Danes so virtualno dirkali na preizkušnji za VN Španije, datumsko pa se je preizkušnja pokrila z dobrodelnim tekom Wings for life. Podobno fundacijo z imenom Two Wheels for Life imajo tudi v motociklistični karavani, tako da so s pomočjo donatorjev in navijačev po vsem svetu zbirali tudi sredstva za boj proti epidemiji koronavirusa.

Rezultati takšnih dirk seveda niso v ospredju, prestižne zmage na virtualni dirki pa se je nazadnje vseeno razveselil Španec Maverick Vinales, za njim sta končala novinec v elitnem razredu motoGP Španec Alex Marquez - zaradi koronakrize še ni imel priložnosti, da bi se s tekmeci spopadel na pravi stezi - in Italijan Francesco Bagnaia. Svetovni prvak Marc Marquez je bil četrti.

Novost na simulaciji dirke v Jerezu sta bili tudi prvi virtualni dirki v obeh nižjih razredih; v moto2 je bil najboljši Italijan Lorenzo Baldassarri, v razredu moto3 pa Argentinec Gabriel Rodrigo. Ta v realnem motociklističnem svetu še ni zmagal, zdaj pa ima prvo virtualno zmago. Baldassarri pa ima v pravem moto2 doslej štiri zmage, zanimivo pa je, da je lani tudi slavil v Jerezu, a takrat seveda na pravi dirki.

Na virtualni preizkušnji v Španiji je v razredu motoGP sodelovalo 11 dirkačev, ki so morali prevoziti 13 krogov, v šibkejših razredih pa se jih je merilo po deset v osem krogov dolgih dirkah.

