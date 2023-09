Grd padec, prvak na rentgen, zmaga Espargaroju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francesca Bagnaio so odpeljali z reševalnim vozilom.

Francesca Bagnaio so odpeljali z reševalnim vozilom. Foto: Reuters

Španec Aleix Espargaro (Aprilia) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Barceloni v razredu motoGP. Dirko je ob prvem štartu zaznamoval tudi grd padec svetovnega prvaka Francesca Bagnaie, dirkača Ducatija so morali z reševalnim vozilom odpeljati na pregled v bolnišnico.

Padec štirih dirkačev že v prvem zavoju VN Katalonije. Foto: Reuters

Aleix Espargaro je zmagal na dirki, ki so jo po prekinitvi zaradi padca začeli z drugim štartom, ko na štartni vrsti ni bilo več Francesca Bagnaie. Italijan je v prvem krogu prvega štarta grdo padel in so ga morali prepeljati na pregled v mobilno bolnišnico na dirkališču. Za zdaj pa še ni znano, kako huda je poškodba.

Prvi voznik Ducatija se je po štartu, dirko je začel s prvega mesta, sicer izognil padcu sredi kolone, ko so v pesku končali štirje njegovi tekmeci, Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco in Marco Bezzecchi. A je dva zavoja pozneje po zdrsu zadnjega kolesa grdo padel, po pristanku na stezi pa mu je eden od tekmecev zapeljal čez nogi.

Jorge Martin (Pramac Ducati) se je na koncu dirke povzpel do tretjega mesta, pred njim in za Espargarojem pa je končal še en Španec Maverick Vinales (Aprilia), ki je sicer dolgo vodil, a ga je v zadnjem delu premagal moštveni sotekmovalec Espargaro. Slednji je tako na domačem dirkališču dosegel dvojček zmag, saj je bil najboljši tudi na sobotni šprinterski preizkušnji, ko je premagal Bagnaio.

Zmagal je Aleix Espargaro. Foto: Reuters

Naslednja preizkušnja SP bo dirka v Misanu naslednji teden.