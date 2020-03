Namesto Marqueza in druščine v glavni vlogi novi koronavirus

Prihajajoči konec tedna bi moral biti tudi v znamenju motociklizma. A namesto Marca Marqueza, Valentina Rossija, Fabia Quaratararoja in druščine, ki bi ljubitelje hitrosti prvič v sezoni navduševali na dirki, je zdaj v glavni vlogi novi koronavirus. V Katarju bo začetek nove sezone okrnjen, saj bodo dirkali le v razredih moto2 in moto3.

Svetovni prvak elitnega razreda motoGP Marc Marquez bo moral na prvo priložnost za dokazovanje še počakati. Val odpovedi tekmovanj zaradi bojazni pred epidemijo novega koronavirusa je pred dnevi zajel tudi motociklistično karavano.

Vodstvo tekmovanja je tako najprej sporočilo, da je bilo prisiljeno odpovedati dirko elitnega razreda motoGP v Katarju. Tam bi morala biti 8. marca prva preizkušnja sezone 2020, toda strogi varnostni ukrepi so preprečili nastope najboljšim na svetu.

V Katarju so namreč uvedli karanteno za vse potnike iz Italije. Ker bi ukrep prizadel velik del karavane (v elitnem razredu je pet italijanskih dirkačev, veliko članov spremljevalnih ekip, nenazadnje pa tudi dve moštvi prihajata iz te države), so se v krovni zvezi Fim in podjetju Dorna, ki vodi tekmovanje, odločili za med navijači ne najbolj priljubljeno potezo. Odpovedali so dirko razreda motoGP, na koledarju pa sta ostali tisti v moto2 in moto3. Dirkači teh razredov so namreč že v Katarju, ker so v zadnjih dneh opravili testiranja, tako da jih varnostni ukrepi niso prizadeli.

Le dva dni pozneje pa je motociklistična karavana doživela nov posreden udarec koronavirusa. Na Tajskem so namreč odpovedali oziroma za nedoločen čas preložili preizkušnjo v Buriramu. Dirka za VN Tajske bi morala biti po prvotnem koledarju druga v sezoni, predvidena je bila za 22. marec. Za zdaj še ni znano, kdaj in če sploh jo bodo pozneje v sezoni nadomestili.

Foto: Reuters

Junaki elitnega razreda prvič v akciji šele 5. aprila v ZDA

Tako bodo junaki elitnega razreda motoGP v akciji – če ne bo kakšnih novih odpovedi – prvič šele 5. aprila v ZDA.

"Na začetku smo imeli nekaj težav, zdaj pa smo ugotovili, kako in kaj moramo delati. Zadovoljen sem s tem, kar smo do zdaj naredili, uspelo mi je voziti v stalnem ritmu in velika zahvala gre ekipi in mehanikom, ki so res opravili veliko dela. Zanesljivo se bo to poznalo na pravi dirki," je še pred nekaj dnevi po testiranjih novega motorja RC213V na prizorišču predvidene prve dirke dejal branilec naslova Marquez. A potem je prišla odpoved in svetovni prvak je lahko le razočarano sporočil, da mu je zelo žal, ker bo treba še malo počakati na akcijo.

Marquez sicer lahko povsem mirno čaka, kako se bo vse skupaj razpletlo. Pred dvema tednoma je namreč podpisal novo pogodbo s Hondo, tako da bo pri Japoncih ostal vsaj še do leta 2024.

Na drugi strani pa je v taborih njegovih tekmecev bolj živahno, kar še posebej velja za Yamaho. Vsaj letos sicer še ostaja v isti zasedbi, z veteranom Valentinom Rossijem in Maverickom Vinalesom.

A pri Yamahi so januarja sklenili pogodbo za prihodnje leto z velikim upom Fabiom Quartararojem; Francoz se bo letos tako kot lani še kalil v poltovarniški Yamahini ekipi, potem pa bo dobil priložnost za skok prav na vrh z najboljšo opremo. Ni pa še jasno, kako se bo o nadaljnji karieri odločil Rossi, to vprašanje pušča odprto vsaj še do poletja.

Brata Marquez se odlično razumeta ob stezi. Kako se bosta razumela na njej? Foto: Reuters

Kako bo bratska naveza Marquez funkcionirala na stezi?

Pred novo sezono je sicer precej zanimanja požela tudi poteza Honde, ki je sklenila pogodbo še z mlajšim bratom svetovnega prvaka Marca Marqueza. Alex Marquez bo tako dobil priložnost, da se kot novinec v elitnem razredu in svetovni prvak razreda moto2 že takoj dokaže ob velikem bratu. Navijači pa z nestrpnostjo čakajo, kako se bo bratska naveza, sicer v zelo dobrih odnosih ob stezi, znašla tudi v vročih bojih na njej ...

Med največjimi tekmeci bratov Marquez bodo verjetno tudi pri Ducatiju, kjer bosta Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci poskušala dokazati, da je italijanska ekipa pozimi dobro delala. Ob tem imajo še dve poltovarniški moštvi z dirkači, ki občasno prav tako lahko posežejo zelo visoko.

Yamaha je s podpisom pogodbe s Quaratararojem in Vinalesom za naslednja leta pokazala, da želi zgraditi ekipo za prihodnost, a seveda ne zanemariti tudi sedanjosti.

V moštvu Suzuki pa se Alex Rins in Joan Mir tudi ne bosta več zadovoljila samo z drobtinicami na posameznih dirkah, temveč želita tretjo japonsko ekipo pripeljati do točke, ko bo konkurenčna Hondi in Yamahi.

Podobno velike načrte pa ima tudi KTM s Polom Espargarojem in novincem Bradom Binderjem, ki je kot podprvak razreda moto2 tudi preskočil v višji razred. A vse te teorije bo mogoče v praksi videti šele v začetku aprila v Teksasu.

Ker ne bo zvezdnikov motoGP, bodo v Katarju lahko iz njihove sence stopili dirkači v šibkejših razredih. V moto2 je prestol izpraznjen, kandidatov za naslednika mlajšega Marqueza pa je precej. Na testiranjih so nase najbolj opozorili Jorge Navarro, Fabio Di Giannantonio, Aron Canet, Simone Corsi, Stefano Manzi, Jorge Martin ...

Kaj se dogaja v valilnici mladih dirkačev?

Podobno pa je v najšibkejšem razredu moto3, ki velja za valilnico mladih obetavnih dirkačev. Tudi v moto3 bo na koncu sezone prvak nov, saj se je lanski prvak Lorenzo Dalla Porta preselil v moto2.

Na priložnost, da ga zamenjajo, pa bodo sodeč po testiranjih čakali predvsem Filip Salač, Ai Ogura, Tony Arbolino, Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia, Jaume Masia, John McPhee ...