Matej Žagar v novo sezono med najboljšimi

Za Mateja Žagarja, 36-letnega člana AMTK Ljubljana, bo to deveta polna sezona med najboljšo petnajsterico, kjer bo zaradi lanske slabše uvrstitve letos nastopal kot eden od dirkačev s stalnim povabilom. Njegova prva naloga tako tudi v tej sezoni ostaja končna uvrstitev med prvo osmerico, seveda pa tako kot ostali tudi on meri med dobitnike medalj ali celo na sam vrh.

"Če si ne bi že vso kariero želel postati svetovni prvak, bi že zdavnaj zamenjal svoj poklic, zato je tudi tokrat vse usmerjeno k temu cilju," je pred sezono povedal najboljši slovenski dirkač. V SP si vsako leto najboljša osmerica dirkačev zagotovi neposredno uvrstitev v naslednjo sezono, preostalih sedem mest nato dopolnijo dirkači prek kvalifikacij oziroma z vabili.

Za Žagarja bo prihajajoča dirka v Varšavi že 98. dirka za VN, na kateri bo nastopil, na ta oval pa ima tudi lepe spomine, saj je tam leta 2015, na premierni dirki na tem stadionu, tudi zmagal. Dirka je bila takrat sicer prekinjena zaradi slabe proge, ker pa so obveljali rezultati po 12 vožnjah, je v zgodovino kot prvi zmagovalec vpisan prav Slovenec. Žagar ima doslej na najvišji ravni speedwaya pet zmag, zadnjo je dosegel leta 2017 v Stockholmu.

Njegova 99. dirka za VN pa bo že 1. junija v Krškem, kjer bo VN Slovenije druga postaja letošnje sezone. Ker lani zaradi poškodbe Žagar na domači dirki ni nastopil, si letos še bolj želi izkazati se pred domačimi gledalci: "Proga je po dolgih letih v Krškem končno urejena tako, da mi bolj leži, omogoča več prehitevanj in na zadnji dirki za evropsko prvenstvo so bila tudi startna mesta zelo izenačena, zato verjamem, da bo dirka precej boljša in zanimivejša. Prav tako pa, da mi lahko končno uspe tudi rezultat, ki si ga želim," je domačo dirko omenil Žagar.

V Krškem bo nastopal tudi Matic Ivačič. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Matic Ivačič je dobil posebno povabilo

Prav danes, dva dni pred začetkom nove sezone, je vodstvo tekmovanja sporočilo tudi, da je izbralo dirkača s povabilom za slovensko dirko SP v Krškem. Povabilo je dobil Matic Ivačič, za 25-letnega člana kluba prireditelja AMD Krško bo to tretji nastop v elitni konkurenci. Stezni rezervi pa bosta v Krškem Nick Škorja in Denis Štojs. Na vsaki dirki namreč poleg 15 stalnih voznikov pravico do nastopa dobi še en dirkač s povabilom, ponavadi prireditelji izberejo domačega predstavnika.

Glavna novost letošnje sezone v seriji SGP pa bo merjenje časov na petkovih treningih. Tokrat bo šlo za prave kvalifikacije in kvalifikacijsko vožnjo, po kateri se bodo glede na dosežen čas vozniki lahko odločili, katero startno mesto si želijo na dirki. To bo povečalo zanimivost treningov, prav tako pa dodalo kar nekaj več taktičnih odločitev v posameznih ekipah.

Naslov brani Britanec

Naslov svetovnega prvaka brani Britanec Tai Woffinden, ki je lani zmagal pred Poljakom Bartoszem Zmarzlikom in Švedom Fredrikom Lindgrenom. V konkurenci bodo letos še Poljaki Maciej Janowski, Patryk Dudek in Janusz Kolodziej, Šved Antonio Lindbaeck, Danca Niels-Kristian Iversen in Leon Madsen, Rusa Emil Sajfutdinov in Artjom Laguta ter Američan Greg Hancock, Avstralec Jason Doyle in Slovak Martin Vaculik. Vsaj začasno sicer v karavani ne bo izkušenega veterana Hancocka, ki je pred začetkom sezone sporočil, da bo, ker so njegovi ženi diagnosticirali raka dojke in ji želi stati ob strani, začasno prekinil športno pot. Namesto Hancocka bo v Varšavi tekmoval prva stalna rezerva v SP Britanec Robert Lambert.

Po začetku v Varšavi in nadaljevanju v Krškem bodo dirke še v Pragi, švedskem Hallstaviku, Vroclavu, švedski Malilli, nemškem Teterowu, danskem Vojensu, Cardiffu in kot zadnja 5. oktobra v poljskem Torunu.

Koledar SP 2019:

18. maj Varšava VN Poljske

1. junij Krško VN Slovenije

15. junij Praga VN Češke

6. julij Hallstavik VN Švedske

3. avgust Vroclav VN Poljske

17. avgust Malilla VN Švedske

31. avgust Teterow VN Nemčije

2. september Vojens VN Danske

21. september Cardiff VN Velike Britanije

5. oktober Torun VN Poljske