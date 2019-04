Žagar s prvo zmago naskakuje 18. naslov

Velika pričakovanja na začetku sezone so ob oval AMD Krško privabili izjemno število gledalcev, ki so uživali v napetih vožnjah voznikov iz sedmih držav, saj je kar nekaj kvalitetnih voznikov iz tujine popestrilo štartno listo uvodne preizkušnje. Ob dobrih dirkah so videli tudi nekaj padcev in presenečenj.

V rednem delu dirke sta se tako že v drugi vožnja spopadla ena glavnih adutov za stopničke, Škorja in Ivačič. Z dramo na izhodu iz drugega zavoja, ko je po trku obeh na tleh pristal Ivačič, je diskvalifikacija Škorje pomenila pošten pritisk za lanskega mladinskega državnega prvaka. Ivačič je namreč v nadaljevanju oddal le še točko proti Žagarju in se tako neposredno uvrstil v finalno vožnjo večera.

To je po pričakovanjih uspelo tudi Žagarju, edinemu slovenskemu vozniku v seriji Speedway, ki pa je kljub vsemu oddal eno točko. V rednem delu ga je namreč premagal Italijan Nicolas Vicentin, saj je startal bolje od slovenskega matadorja, ki ga na trdi progi več ni uspel prehiteti.

"Zadovoljen sem z dirko, napredkom voznikov in seveda obiskom gledalcev," je svoje vtise strnil Gregor Žigante, predsednik AMD Krško in dodal: "Vidimo, da je prenova steze prinesla dobre rezultate, kljub temu pa moramo do naslednjih dirk, predvsem pa do VN Slovenije, postoriti še marsikaj, da bo možno na našem ovalu videti še več prehitevanj."

Finalno vožnjo je že po najboljšem startu v svoj prid odločil Žagar, v boju med Ivačičem in Škorjo pa je bil tokrat bolj spreten slednji.

Naslednja, druga od treh dirk prvenstva, bo čez dva tedna na stadionu Ilirije v Ljubljani.