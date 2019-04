Žagar dobil tudi drugo domačo dirko

Prvi voznik domačega kluba Matej Žagar, ki je pred 14 dnevi dobil tudi prvo dirko sezone DP v Krškem, je na koncu v finalu slavil zanesljivo, čeprav je pred tem v 13. vožnji moral priznati premoč Ivačiču. A v odločilni vožnji je bil nato zanesljiv in ni dovolil presenečenja.

"Dirka je dirka, vsi želijo zmagati. Tudi jaz, iz leta v leto pa je treba dobro dirkati. Se pa zgodi, v 13. vožnji je bilo startno mesto neugodno, tako da sem se skorajda že sprijaznil s tem. V finalu pa sem lahko pokazal svojo pravo hitrost, ko je bila tudi steza bolj konkurenčna," je o zmagi dejal Žagar, ki je dodal, da za zdaj še ne razmišlja o novi sezoni SP, ki se bo začela 18. maja.

Nick Škorja, ki je v Krškem zasedel drugo mesto, je bil tokrat na najnižji stopnički, v finalu pa ga je prehitel Ivačič. Ta je odpeljal zelo dobro dirko, v 13. vožnji, ko so se pomerili do takrat še neporaženi slovenski vozniki, tudi poznejši finalisti, pa je v ostrem boju zmagal, Žagar se je takrat tik pred koncem prebil na drugo mesto, Škorja je bil tretji.

"Imel sem nekaj težav z motorjem, to sva z Matejem uredila. Na žalost je zmanjkala pika na i ali pa košček sreče. Sem pa vesel, čestitam Mateju in Nicku za dobre dirke. Gremo naprej. Mesti A in B sta bili tokrat malo boljši, dalo pa se je peljati tudi z drugih mest. S starti sem zadovoljen, upam, da bom to, kar sem danes pokazal, prenesel še na druge dirke," je bil po uspešnem nastopu zadovoljen Ivačič, ki ima sicer zgoščen urnik nastopov na dirkah na Poljskem, upa pa, da bo morda dobil tudi priložnost za nastop na domači dirki za SP v Krškem.

Ivačič in Žagar sta si kot najboljša po rednem delu neposredno privozila finale, v dodatni vožnji za dirkače od tretjega do šestega mesta pa sta vozovnici za finale dobila še Škorja in Italijan Niclas Vicentin, medtem ko je imel veteran Denis Štojs smolo, saj mu je, potem ko je bil drugi, v zadnjem krogu odpovedal motor.

Nase pa je lepo opozoril tudi mladi domači adut, šele 14-letni Anže Grmek, ki je dobil eno od voženj in na koncu zbral sedem točk.

Po ljubljanski dirki je v koledarju DP ostala le še sklepna preizkušnja sezone, dirkači na domači sceni pa bodo imeli dolg premor, saj bo dirka v Petišovcih pri Lendavi šele 13. julija.

Izidi: 1. Matej Žagar (AMTK Ljubljana)

2. Matic Ivačič (AMD Krško)

3. Nick Škorja (AMTK Ljubljana)

4. Niclas Vicentin (Ita)

5. Jakub Valkovič (Slk)

6. Denis Štojs (ST Lendava)

