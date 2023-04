Marquez stiska zobe, a izpušča vsaj še eno dirko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marc Marquez, ki je dobil prve kvalifikacije v novi sezoni prvenstva motoGP, nato pa na dirki padel in si poškodoval dlan, po Argentini izpušča še dirko v ZDA. Kot objavlja na Instagramu, v zadnjih dneh v fitnesu stiska zobe, da bi čim prej okreval.

Španski motociklist Marc Marquez (Honda) je na prvi dirki sezone v Portimau povzročil trčenje s tekmecem Miguelom Oliveiro (Aprilia). Oba sta končala na tleh. Marquezu so po padcu odkrili zlom dlančnice, zaradi česar je moral na operacijo (27. marca). Po VN Argentine bo izpustil vsaj še VN ZDA, ki bo prihajajoči konec tedna v Austinu v Teksasu.

"Imel sem pregled pri zdravnikih in pokazalo se je, da kost še ni zaceljena. Po pogovoru z zdravniško ekipo smo se odločili, da ne bom tvegal, zato ne bom nastopil v Austinu. Bom pa še naprej opravljal program rehabilitacije in upam, da se bom lahko čim prej vrnil," je sporočil osemkratni svetovni prvak. Zadnjič je bil prvak leta 2019, odtlej pa je več dirk izpustil kot pa odpeljal. V zadnjih treh sezonah je tako zmagal samo na treh dirkah.

Kako poteka rehabilitacija, lahko spremljamo na Instagramu:

V prvenstvu že 43 točk za Bezzecchijem

V svetovnem prvenstvu motoGP po dveh postajah (dveh šprinterskih dirkah in dveh glavnih dirkah) vodi Italijan Marco Bezzecchi (Ducati) s 50 točkami, drugi je njegov rojak in aktualni svetovni prvak Francesco Bagnaia (Ducati) z 41. Prvi dirka z zasebno ekipo Valentina Rossija, drugi pa z Ducatijevo tovarniško ekipo. Marquez, ki je letos tako dokončal samo šprintersko dirko na Portugalskem (bil je tretji), ima na 16. mestu sedem točk. Ob najmanj dveh izpuščenih velikih nagradah bo tako njegov zaostanek samo naraščal in možnosti za njegov sedmi naslov v elitnem razredu motoGP se tako zdijo letos precej majhne.

Zdaj Marquez upa, da se bo lahko vrnil vsaj za četrto dirko, ki bo zadnji aprilski konec tedna v Jerezu v Andaluziji.