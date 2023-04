Svetovno prvenstvo v motociklizmu (motoGP) v zadnjih letih doživlja krizo. Gledanost po svetu je upadla. Da bi poskrbeli za nekaj dodatnega šova, so letos sicer uvedli sobotno šprintersko dirko. A vprašanje, ali je to rešitev. Formuli 1 je medtem narasla priljubljenost tudi po zaslugi Netflixove serije Drive to Survive, kjer smo bolje spoznali značaje akterjev, ki krojijo tekmovanje. Ne le dirkačev, tudi šefov ekip. In ravno to je tisto, kar v zadnjih letih manjka motoGP: zanimivi, drugačni, karizmatični dirkači. Kot sta bila denimo v 90. letih Mick Doohan in Alex Criville, nato Valentino Rossi in Max Biaggi ali nazadnje Jorge Lorenzo in Marc Marquez. Bodimo iskreni, Francesco Bagnaia, aktualni prvak, Enea Bastianini, Alex Rins, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira in še ni lahko naštevali voznike, ki zmagujejo v zadnjih letih, se širše publike niso dotaknili.

V Argentini je leta 2018 prvič zmagal v moto3, zdaj pa še prvič v motoGP. Foto: Reuters Valentino Rossi je bil res en sam, edinstven. Prav on pa po koncu aktivne kariere pomaga mladim italijanskim motociklističnim talentom. Od leta 2021 njegova ekipa VR46 nastopa tudi v kraljevem razredu motoGP. Njegov polbrat, 25-letni Luca Marini, ni tako uspešen, kot je bil danes 44-letni sedemkratni prvak v motoGP. Marini je bil v sezoni 2020 podprvak v moto2, v prvih dveh sezonah v elitnem razredu pa v skupnem seštevku najboljši 12. In zdaj je na uvodnih dveh dirkah te sezone ostal v senci svojega leto mlajšega ekipnega kolega. Marco Bezzecchi je na Portugalskem osvojil tretje mesto, pretekli konec tedna pa se je najprej na šprinterski dirki prebijal iz ozadja in osvojil drugo mesto, nato pa na nedeljski glavni dirki celo zmagal. Ni imel pravega tekmeca. To je tudi prva zmaga Rossijeve ekipe v motoGP. Pa gre za tako imenovano satelitsko oziroma zasebno ekipo. Nastopa z lanskim Ducatijevim motorjem. Zasenčil je celo aktualnega prvaka Bagnanio, ki dirka s tovarniško Ducatijevo ekipo. Po dveh dirkaških koncih tedna je tako Bezzecchi tudi v skupnem seštevku prehitel Bagnanio in vodi s 50 točkami. In prav mladi dirkač z zasebno, in to Rossijevo ekipo je lahko zgodba, ki bi privabila ali vrnila pred male zaslone in na dirkališča več navijačev.

Svoje prve zmage med elito Bezzecchi ni proslavljal tako dramatično, kot je to vsaj v svojih mlajših letih počel njegov mentor Rossi. Ampak pozor: če oziroma ko postane svetovni prvak, bo častni krog odpeljal samo v spodnjicah!

In kdo sploh je Marco Bezzecchi?

Neverjetno. S to besedo je opisal razplet nedeljske dirke v Termas de Rio Hondo. Foto: Reuters

Štiriindvajsetletnik iz Riminija v svetovnem prvenstvu nastopa od leta 2015. To so bile njegove sanje od malega. Uganili ste: ko je doma na malih zaslonih spremljal Rossija. V prvenstvu moto3 je bil najboljši tretji v sezoni 2018 (prvo zmago je dosegel prav v Argentini), v moto2 prav tako tretji, leta 2021. Zadnje štiri sezone dirka v svetovnem prvenstvu za Rossijevo ekipo, zdaj drugo sezono v motoGP. Lani ga kot novinca ni nihče jemal posebej resno, po prvih stopničkah v Assnu in prvem najboljšem štartnem položaju na Tajskem pa se je to spremenilo. Zdaj, ko je še prvič zmagal in to z lanskim motociklom, pa je čez noč postal celo kandidat za prvaka. Pa še v deževnih razmerah. "Zbudil sem se z zelo dobrim občutkom, potem pa sem videl, da dežuje. Zaradi tega sem bil prav obupan, saj sem se v soboto na suhi stezi počutil tako dobro. A je bil nato občutek na jutranjem ogrevanju tudi na mokrem zelo dober. Rekel sem si: lahko mi uspe. In dirka je bila res neverjetna!" je pripovedoval z velikim nasmeškom.

Marco Bezzecchi Foto: Guliver Image "Ko sem imel šest let, sem očeta prosil, naj mi kupi čelado. V trgovini sem pokazal na čelado, ki je bila poslikana v Rossijevih barvah. Prodajalec je rekel, da je njegov sin tekmoval z njo. In jaz sem rekel očetu, da želim tekmovati tudi jaz. In tako se je vse začelo. Valentino je bil moj idol od prvega dne. Nekateri pravijo, da sem mu celo podoben. Že ko sem postal del njegove akademije, so se mi izpolnile sanje," je zgodbo o svojih začetkih razlagal pred leti.

Uči se japonsko, najraje si vrti Boba Marleyja

Marco Bezzecchi Foto: Reuters Pravi, da se z legendarnim rojakom pogosto slišita, ker njega pač ni na vsaki dirki. Na prvi pogled je s svojo košato pričesko odbit, kot je bil Rossi v starih časih, pa vendarle je bolj umirjen. Njegova angleščina je podobno simpatično polomljena, kot je Rossijeva. A sam je navdušen nad japonsko kulturo in hrano, uči se tudi japonščine. Imata pa oba rada motokros. Stresno življenje profesionalnega dirkača doma najraje zamenja za sprehod s svojim psom, pitbulom Rubikom, ali pa s poslušanjem glasbe, kjer je njegova izbira številka 1 Bob Marley.