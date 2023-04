Milec in Hauptman prepričljiva na odprtju sezone v Prilipah

Prilipe pri Brežicah so gostile uvodno dirko državnega prvenstva v motokrosu. V najmočnejših kategorijah sta slavila Luka Milec v razredu MX open in Gal Hauptman v razredu MX2.

Tekmovalci razredov MX2 in open so, kot je že v navadi v zadnjih letih, vozili skupaj. V razredu MX2 se je Gal Hauptman kmalu po startu prebil na prvo mesto in je nato prednost pred tekmeci do konca samo še povečeval ter zanesljivo osvojil prvo mesto.

V ozadju je potekal oster boj za drugo mesto, ki je pripadlo Alenu Gajserju, tik za njim pa se v cilj pripeljal bolgarski voznik Viktor Nejčev.

Tudi druga vožnja v razredu MX2 ni prinesla posebnih presenečenj. Znova je progo najbolje odvozil Hauptman, kar mu je prineslo prepričljivo zmago v skupnem seštevku dirke z maksimalnim izkupičkom 50 točk. Tako kot v prvi vožnji se mu je najbolj približal Gajser, tretje mesto pa je zasedel Matevž Robek.

Peto mesto v prvi in četrto v drugi vožnji pa sta zadostovali za skupno tretje mesto, ki ga je osvojil hrvaški voznik Luka Kunić.

V najmočnejšem tekmovalnem razredu MX open je Luka Milec brez posebnih težav dobil start in po izredni vožnji tudi prvo vožnjo z lepo prednostjo pred Denisom Jakšo. Tretje mesto pa si je privozil Miha Bubnič.

Milec tudi v drugi vožnji ni imel resnega tekmeca ter pristal na najvišji stopnici zmagovalnega odra. Jakša je prav tako ponovil drugo mesto iz prve vožnje, na tretjem mestu pa je drugo vožnjo končal Tadej Dolinar. V takšnem vrstnem redu so se vozniki zvrstili tudi na odru za zmagovalce.

Naslednja od skupaj sedmih dirk bo 7. maja v Semiču.

