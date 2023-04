Binder zmagovalec sprinterske preizkušnje VN Argentine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moto GP, VN Argentine, kvalifikacije in sprinterska dirka

Južnoafriški motociklist Brad Binder je dobil drugo sprintersko preizkušnjo za svetovno prvenstvo v zgodovini. Član ekipe KTM je bil najhitrejši na progi Termas de Rio Hondo v Argentini, kjer je na koncu zadržal pred voznikoma Ducatija Marcom Bezzecchijem in Luco Marinijem.

Najboljši startni položaj je imel sicer Alex Marquez, ki pa ga ni dolgo obdržal. Že v drugem krogu od 12 krogov sta ga prehitela Franco Morbidelli na yamahi in Binder, četrti in šele 15. v kvalifikacijah, ki sta odlično startala. Nekaj časa je vodil Italijan, ki pa je bil vidno počasnejši od Binderja, ta ga je sredi dirke prehitel.

V zadnjem delu dirke sta Yamahinega voznika prehitela še rojaka Bezzecchi, ki je slabo startal, a se nato prebijal naprej, in Marini, prvi je v zadnjih dveh krogih celo ogrožal zmago Južnoafričana, vendar je ta vendarle zadržal vodstvo.

"Uspel mi je super start, odlično sem se znašel v gneči in v ospredje prišel po zunanji strani." Foto: Reuters

"Presenetil sem samega sebe. Uspel mi je super start, odlično sem se znašel v gneči in v ospredje prišel po zunanji strani. Nato sem stopnjeval ritem, prišel do vodstva, nato pa si rekel: v redu, zdaj, ko sem tukaj, se bom boril kot lev. Prednost sem zadržal, čeprav je bil Bezzecchi na koncu močnejši. Od včeraj smo naredili neverjetno velik korak. Danes je bil motocikel naravnost popoln," je svoje dirkanje opisal zmagovalec.

Svetovni prvak Francesco Bagnaia in zmagovalec obeh preizkušenj za veliko nagrado Portugalske je bil šele šesti, a je vseeno zadržal vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva.

Ducati prevladoval v kvalifikacijah VN Argentine

Vozniki Ducatija so v kraljevskem motociklističnem razredu velike nagrade Argentine v Termas de Rio Hondo, druge preizkušnje svetovnega prvenstva, povsem pokorili konkurenco. Zasedli so prva tri mesta, najhitrejši je bil Alex Marquez pred Marcom Bezzecchijem in svetovnim prvakom ter zmagovalcem prve dirke na Portugalskem Francescom Bagnaio.

Alex Marquez je bil najhitrejši v kvalifikacijah za VN Argentine. Foto: Reuters

Najboljši tekmovalec, ki ne dirka z ducatijem, je bil voznik Yamahe Franco Morbidelli.

Alex Marquez, brat šestkratnega svetovnega prvaka Marca, ki je na prejšnji dirki padel in danes tako kot še trije drugi odlični vozniki ni nastopil, je v zahtevnih pogojih - proga je bila sprva mokra, nato pa se je sušila, dosegel svoj prvi najboljši startni položaj v karieri.

Najprej bo z najboljšega položaja startal na današnji večerni sprinterski preizkušnji, nato pa še v nedeljo na glavni dirki.

