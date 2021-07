Lommel nov zahteven izziv za Gajserja

Gajser je prejšnji konec tedna v češkem Loketu polovico preizkušnje opravil zelo dobro, saj je bil drugi v prvi vožnji, potem pa je v drugi grdo padel, moral v bokse na popravilo motorja in izgubil veliko časa. Nazadnje je le iztržil nekaj točk, tako da v skupnem seštevku še vodi, so se pa tekmeci prvaku precej približali.

Lommel oziroma tamkajšnja proga Stedelijk bosta predstavljala precejšen izziv večini. Mehka mivkasta podlaga ponavadi povzroča preglavice vsem, le domačini in Nizozemci so takšnega terena navajeni in zato bolj uspešni. A Gajser je v lanski sezoni dokazal, da je tudi na takšni podlagi naredil velik korak naprej, nenazadnje pa je bil lani prav Lommel ključno prizorišče na poti do naslova prvaka.

"Nekaj dni smo dobro trenirali in pripravljali nastavitve za zahtevno dirko v Lommelu. Prejšnji teden sem bil precej razočaran, a na srečo je takoj nova dirka in se moram že osredotočiti nanjo. Na to prizorišče imam sicer v zadnjih sezonah lepe spomine, zato se že veselim novega izziva v mivki. Vesel pa sem tudi, da se ob proge vračajo moji navijači, upam, da jih bo čim več tudi na naslednjih dirkah," je belgijsko preizkušnjo za spletno stran svoje ekipe Honda napovedal Gajser.

Jeffrey Herlings ima zlomljeno lopatico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Herlings med prijavljenimi, a ostaja vprašaj

Na dirki na Češkem je prvič v sezoni zmagal Španec Jorge Prado. Gajser je bil šesti, skupno pa ima v seštevku SP 194 točk. Drugi je italijanski veteran Antonio Cairoli s 183, tretji pa Prado s 177. Na češki dirki ni nastopil Nizozemec Jeffrey Herlings zaradi posledic poškodbe na prejšnji preizkušnji, zato je precej nazadoval v SP. Herlings ima zlomljeno lopatico, tako da najverjetneje ne bo nastopil niti v Belgiji, čeprav je na seznamu prijavljenih za dirko.

Lani je bil Lommel prizorišče kar treh dirk za svetovno prvenstvo, Gajser pa je dve dobil, na eni pa osvojil drugo mesto, zato ima na belgijsko preizkušnjo tudi lepe spomine.

V Belgiji bo nastopil še en Slovenec. Jan Pancar je v razredu MX2 v Loketu dobil eno točko v prvi vožnji, skupno pa je bil 26. V seštevku sezone pa vodi Francoz Maxime Renaux s 179 točkami pred zmagovalcem češke dirke Italijanom Mattio Guadagninijem, Pancar je 18. s 40 točkami.

V nedeljo bodo dirkači v elitnem razredu MXGP vozili ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa bosta vožnji na sporedu ob 12.15 in 15.10.

