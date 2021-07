Gajser ta konec tedna na Češkem: Obetam si tudi podporo slovenskih navijačev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gajser je zmagal v nizozemskem Ossu, potem ko je bil tretji v prvi vožnji in drugi v drugi. Za Gajserja je bila ta zmaga druga v sezoni po Rusiji.

Vrnitev na trd teren

Prvo vožnjo je sicer zaznamovalo tudi trčenje v uvodnem krogu med domačinom Jeffreyjem Herlingsom in Italijanom Ivom Monticellijem, ko je slednji po skoku priletel na Nizozemca, a je nazadnje ta le prišel do prvega mesta. A zaradi posledic nesreče v prvi vožnji in poškodbe Herlings v drugi ni nastopil, tudi zaradi tega pa je Gajser povečal naskok v SP, čeprav ga je pred koncem te vožnje prehitel Antonio Cairoli.

"Seveda bi raje videl, da bi zmagal v drugi vožnji, toda tudi skupna zmaga na dirki je bila dober konec dirkaškega konca tedna. Vem, da me čaka še veliko dela, a zdaj se vračamo na trd teren v Loketu, kjer si obetam tudi podporo slovenskih navijačev," je o tej dirki dejal Gajser.

"Loket je dirka, ki se je vedno veselim"

"Loket je dirka, ki se je vedno veselim. Običajno imam tudi dobro navijaško podporo, pa tudi teren mi je všeč." Foto: Ana Kovač Medtem ko je bil Oss novo in neznano prizorišče za vse, Loket dobro poznajo vsi dirkači. Ustreza pa tudi Gajserju, ki je na zadnjih treh izvedbah - lani dirke zaradi koronske krize ni bilo - stal na stopničkah.

"Loket je dirka, ki se je vedno veselim. Običajno imam tudi dobro navijaško podporo, pa tudi teren mi je všeč. Ima vzpone in spuste, nasploh lepo poteka po terenu, pač proga stare šole. V Ossu je bilo vse novo, tu pa vsi vse poznamo in se že veselim dirke," je za spletno stran svoje ekipe pred Loketom dejal Gajser.

Svetovni prvak ima pred Loketom 166 točk, drugi je Herlings - kljub poškodbi je tudi na startnem seznamu na Češkem - s 143, toliko jih ima po novem tudi tretji Cairoli.

Pancar bo skušal popraviti vtis

V razredu MX2 je slovenski predstavnik Jan Pancar prejšnjo dirko s 33. mestom končal brez točk, kar se mu je zgodilo sploh prvič v sezoni. Na znanem terenu v Loketu bo skušal vtis popraviti in še izboljšati seštevek sezone, kjer je trenutno pri 39 točkah, kar ga uvršča na 17. mesto. Zanjo dirko je sicer dobil Belgijec Jaago Gerts, v SP pa vodi Francoz Maxime Renaux s 141 točkami.

V nedeljo bosta vožnji v elitnem razredu MXGP ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.

