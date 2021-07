Gajser po padcu v Loketu šesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v češkem Loketu v elitnem razredu MXGP osvojil šesto mesto. Gajser je prvo vožnjo končal na drugem mestu, v drugi pa je bil po padcu in obisku mehanikov v boksih šele 15. Skupno je to pomenilo šesto mesto, zmagal je Španec Jorge Prado, Gajser pa še ostaja prvi v SP.

V prvi vožnji preizkušnje za VN Češke v elitnem razredu MXGP je svetovni prvak osvojil drugo mesto. Gajser je bil v današnjih kvalifikacijah peti, na dirki pa je v uvodni vožnji potem zaostal le za najhitrejšim v kvalifikacijah Pradom, ki je večji del vožnje brez težav nadzoroval tekmece. Tretji je bil Francoz Romain Febvre.

Grd padec po tretjini vožnje

V drugi je Gajser začel kot tretji za Pradom in Italijanom Antoniem Cairolijem, a mu je potem načrte za morebiten naskok na vrh in zmago v Loketu preprečil grd padec po tretjini vožnje. Gajser je po enem od manjših skokov padel, na srečo se ni poškodoval, je pa moral na obisk k mehanikom v bokse, ki so spet usposobili njegov motocikel. A zaradi velike izgube časa se ni več mogel vključiti v boj za vrh, je pa vseeno dobil šest točk za 15. mesto.

Za Pradom je bil danes drugi Cairoli, tretji pa Švicar Jeremy Seewer.

Kljub neprijetni izkušnji je Gajser ostal prvi v seštevku SP. V Loketu zaradi posledic poškodbe na prejšnji dirki ni nastopil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil pred dirko drugi v SP za Gajserjem. Zdaj ima Gajser v SP 194 točk, drugi je po novem Cairoli s 183, tretji pa Prado s 177.

Pancar do točke

V šibkejšem razredu MX2 je slavil Italijan Mattia Guadagnini, drugi je bil Francoz Maxime Renaux, tretji pa njegov rojak Thibaut Benistant. Novo točko za SP je z 20. mestom v prvi vožnji ujel tudi slovenski predstavnik v tem razredu Jan Pancar. V drugi je bil 22., skupno pa je to pomenilo 26. mesto na dirki. V SP vodi Renaux s 179 točkami, dve manj ima današnji zmagovalec Guadagnini. Pancar je 18. s 40 točkami.

Naslednja preizkušnja SP bo zahtevna dirka v belgijskem Lommelu že naslednji konec tedna.

Preberite še: