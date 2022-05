Peta dirka sezone obeta pravo dramo. Novo dirkališče v Miamiju ima dolge in hitre ravnine, kjer so bo dalo prehitevati, a tudi nekaj počasnih, zahrbtnih zavojev tik ob betonskih ogradah, kjer bo šlo težko brez trčenj. Štart ob 21.30 po srednjeevropskem času.

IT'S RACE DAY IN MIAMI! 🌴😎🤙



Bring on our first-ever Grand Prix in the Sunshine State! 🤩 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/xvbdSbswNw — Formula 1 (@F1) May 8, 2022

V prvi vrsti pete dirke sezone bosta oba voznika Ferrarija, Charles Leclerc in Carlos Sainz. Drugo sta si na sobotnih kvalifikacijah privozila dirkača Red Bulla, Max Verstappen in Sergio Perez, a sta oba zatrdila, da bi bila lahko še hitrejša.

In tudi vodilni v prvenstvu se kljub tretjemu najboljšemu štartnemu položaju v sezoni zaveda, da bo težko za sabo zadržati Verstappna in Pereza. "Če nama bosta blizu, bo zelo težko," je poudaril Leclerc. Red Bullov dirkalnik je namreč hitrejši na dolgi ravnini pred 17. zavojem. "Imamo pa mi prednost v zavojih. Upam, da to pomeni, da bosta zato preveč zadaj, da bi naju prehitela na ravninah."

The grid is set for our maiden Miami Grand Prix 🔥



Who will you be cheering on around @HardRockStadium? #MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/bUUUnkzwI7 — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Foto: Reuters Največja uganka Miamija pa je Mercedes. George Russell je bil na petkovih treningih celo najhitrejši, nato pa na kvalifikacijah samo 12. Na drugi strani pa je Lewis Hamilton z manj kot sekundo zaostanka osvojil šesti štartni položaj. Spremembe na dirkalniku Hamiltonu ustrezajo.

Tudi šef Red Bulla Christian Horner se zaveda, da bo sedemkratni svetovni prvak prej ali slej spet v boju za zmage. "Charles in Max imata odlične dirke. Prve štiri dirke so bile epske," je dejal Horner. "Mislim, da se bo tudi Mercedes kmalu pridružil zabavi."

Športnih in holivudskih zvezd na dirki v Miamiju ne manjka. Ashton Kutcher, David Becham, Dwyane Wade, Pharrell Williams, Michael Jordan, Tom Brady in še številne druge slavne smo opazili v boksih in na štartni vrsti.