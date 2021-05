Klasika na ovalu se vrača v tradicionalni majski termin

Lani so eno od treh klasičnih avtomobilističnih prireditev na svetu (med ta trojček štejeta tudi dirka formule 1 v Monaku in preizkušnja 24 ur Le Mansa) sicer izvedli, a z zamudo, šele jeseni in pred praznimi tribunami. Tokrat bodo ob ovalu ponovno tudi navijači, kar bo dalo letošnji izvedbi dirke pridih normalnih starih časov.

Scott Dixon, aktualni prvak serije Indy, bo nedeljsko dirko začel s prvega startnega mesta. Veteran, ki lovi sedmo lovoriko v tem tekmovanju, je imel v štirih kvalifikacijskih krogih največjo povprečno hitrost 231,685 milje na uro oziroma 372,86 km/h.

Njegov najboljši startni položaj sta ogrožala mlada tekmeca Colton Herta in Rinus VeeKay, ki pa sta se na koncu morala zadovoljiti z drugim in tretjim izhodiščem. Mladi Nizozemec VeeKay, ki ima 20 let, je postal najmlajši dirkač v prvi vrsti v zgodovini dirke, in je tako za eno mesto prehitel sotekmovalca in lastnika moštva Eda Carpenterja. Ob njem pa bosta iz druge vrste začela še veteran Tony Kanaan in Alex Palou.

Za Dixona je "pole position" četrti v karieri na tej dirki po letih 2008, 2015 in 2017, s čimer se je izenačil z Rexom Maysom, A. J. Foytom in Heliom Castronevesom, sicer trikratnim zmagovalcem te dirke.

"Osvojiti 'pole' na tej dirki je ena najtežjih stvari. Pomislite, koliko dela in denarja je potrebnega za to, da pripravijo dirkalnik za teh nekaj hitrih krogov," je po prvem uspehu na letošnjem Indianapolisu 500 dejal Dixon, ki pa ima po drugi strani samo eno zmago na prestižni dirki, in sicer iz leta 2008. Iz tretje vrste pa bosta startala Ryan Hunter-Reay, zmagovalec iz leta 2014, in Castroneves.

Slabše se je odrezal lanski zmagovalec Takuma Sato, saj je bil dovolj hiter le za peto startno vrsto oziroma 15. izhodišče. Lani je prav Dixon vodil več kot polovico dirke, a ga je Japonec prehitel po zadnjem postanku v boksih in trčenju, ki je dirkače prisililo v vožnjo za varnostnim vozilom. Za Sata je bila lanska zmaga sicer druga po letu 2017.

Na večni lestvici Indianapolisa 500 je Dixon na devetem mestu po številu krogov, ki jih je preživel v vodstvu (452 na 17 dirkah); prvi pa je Al Unser. Ta je na kar 27 odpeljanih dirkah (dobil je štiri) vodil 644 krogov.

Na seznamu zmagovalcev so najboljši A. J. Foyt, Al Unser in Rick Mears, ki so slavili po štirikrat, med še aktivnimi dirkači pa je najboljši Castroneves s tremi uspehi (2001, 2002, 2009).

Na ovalu v Indianapolisu morajo dirkači, nastopi jih lahko 33, na sloviti dirki prevoziti 200 krogov po 2,5 milje oziroma 4,023 km. Začetek dirkanja v Indianapolisu sega v leto 1911, ko je prvo izvedbo dobil Ray Harroun. V bogati zgodovini se je le dvakrat zgodilo, dirk ni bilo, tekmovanje pa so prekinili le med obema svetovnima vojnama.