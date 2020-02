Alonso letos znova na dirki Indy 500

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alonso napada trojno dirkaško krono. Zmagi na dirkah v Monaku in Le Mansu že ima, manjka mu le še Indianapolis.

Osemintridesetletnik iz Ovieda bo dirkal z moštvom Arrow McLaren SP, ki bo na dirki nastopilo s tremi vozniki. Dvakratni svetovni prvak v formuli 1 bo v Indianapolisu dirkal s številko 66.

"Indy 500 je najboljša dirka na svetu. Obožujem sijajne navijače, ki dogodek naredijo še bolj poseben, in dirkače, ki me pripravijo do tega, da se vsako leto rad vrnem na prizorišče. Kot vedno bom dal vse od sebe," je španskim medijem dejal Alonso, ki bo skušal osvojiti tako imenovano trojno krono motošporta.

Dvakrat je zmagal na veliki nagradi Monaka v Monte Carlu (2006, 2007), v letih 2018 in 2019 pa je s Toyoto osvojil še preizkušnjo 24 ur Le Mansa. Za osvojitev trojne krone mu torej manjka le še zmaga na Brickyardu, da bi se pridružil Grahamu Hillu, edinemu preostalemu dirkaču z uspehi na vseh treh preizkušnjah.

