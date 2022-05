Zlatim olimpijcem s poletnih iger v Tokiu in zimskih v Pekingu (med njimi so bili tudi deskarja Ester Ledecka in Benjamin Karl, smučarski skakalec Rjoju Kobajaši in ena največjih zvezdnic smučanja prostega sloga Eileen Gu), ki imajo skupaj kar 23 olimpijskih medalj, je enkratno izkušnjo omogočil njihov sponzor, ki je močno prisoten tudi v dirkaškem svetu.

Garnbretova se na tekmovališča vrača konec junija



Janja Garnbret je že pred novo sezono svetovnega pokala v športnem plezanju napovedala, da bo z izjemo uvodne tekme v Meiringenu, kjer je zmagala, izpustila vso balvansko sezono. Na tekmovališča se vrača konec junija, ko se bo v Innsbrucku začela nova sezona v težavnostnem plezanju. Kljub odsotnosti Garnbretove na tekmovanjih se slovenska plezalna odprava iz Salt Lake Cityja vrača z medaljo. Tržičan Anže Peharc je namreč osvojil 2. mesto, kar je največji uspeh njegove kariere.

23-letna plezalna kralkjica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je na profilu na Instagramu delila serijo všečnih fotografij iz Monaka, izkušnjo pa opisala kot izjemno. Pri tem je treba omeniti, da so se olimpijski prvaki na prizorišče dirke pripeljali s kombinacijo več prevoznih sredstev, od zasebnega letala do helikopterja in za konec še gliserja.

Druščina je imela v nedeljo marsikaj videti. Na preizkušnji v kneževini, ki se je zaradi dežja in prekinitev močno zavlekla, je zmagal Mehičan Sergio Perez, ta je danes podpisal novo, dveletno pogodbo z Red Bullom, drugo mesto je osvojil Carlos Sainz (Ferrari), tretji pa je bil Perezov klubski kolega svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Zaradi močnega deževja se je dirka začela z več kot polurno zamudo, nato pa je bila prekinjena še zaradi trčenja Micka Schumacherja (Haas) v ogrado.

Brez stopničk je po taktični napaki svoje ekipe Ferrari ostal domačin Charles Leclerc, ki je imel na monaškem prizorišču najboljše startno izhodišče. Zaradi nesporazuma o prihodu v bokse je padel na četrto mesto in tam na dirki, kjer je izjemno težko prehitevati, tudi ostal.

Preberite še: