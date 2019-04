Irt v Beli Krajini najbolje unovčil odsotnost Gajserja

Vožnji v elitni kategoriji so zaznamovali atraktivni boji me Irtom in Klemnom Gerčarjem, saj sta se predvsem v prvi borila od starta do cilja. Čeprav je Irt vodil večino časa, pa je v zadnjem krogu Gerčar izkoristil njegovo napako in slavil.

Veselje v taboru SixtyTwo Motosport pa ni trajalo prav dolgo, saj je drugo vožnjo brez večjih težav dobil najmlajši izmed bratov Irt in se tako zavihtel na najvišjo stopničko na dirki. Kot tretji pa je v cilj obakrat pripeljal Miha Bubnič in se s tem veselil svojih prvih stopničk v razredu MX open.

Klemen Gerčar je najbolj zapretil jnajmlajšemu od bratov Irt. Foto: Porson media

V razredu MX2 se je nadaljevala prevlada Jana Pancarja, ki je z dvema suverenima zmagama dokazal, da trenutno v Sloveniji nima konkurence. Podobno kot na prvi letošnji dirki je tudi v Semiču drugi končal Luka Milec, ki se je kljub težavam z očali v drugi vožnji v skupnem seštevku utrdil na drugem mestu.

Bolj napeti pa so bili dvoboji v tej kategoriji za tretje mesto, kjer je na koncu s četrtim in tretjim mestom na stopničkah pristal Jaka Završan.

Motokrosiste sedaj čaka teden premora, nato pa se bodo 4. maja pomerili v Škednju, kjer naj bi nastopil tudi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser.

Izidi, DP, Stranska vas pri Semiču: - razred MX open: 1. Peter Irt 47 2. Klemen Gerčar 47 3. Miha Bubnič 40 - skupni seštevek (po 2. od 7 dirk): 1. Klemen Gerčar 89 točk 2. Peter Irt 87 3. Miha Bubnić 69 - razred MX2: 1. Jan Pancar 50 2. Luka Milec 44 3. Jaka Završan 38 - skupni seštevek (po 2. od 7 dirk): 1. Jan Pancar 100 točk 2. Luka Milec 88 3. Denis Jakša 61

